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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль будет тяготеть к консолидации в диапазоне 66,0-66,5 против доллара США - Росбанк
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18 февраля 2019 года 10:19
Рубль будет тяготеть к консолидации в диапазоне 66,0-66,5 против доллара США - Росбанк
"В пятницу российский рубль сумел частично отыграть потери, понесенные после обострения санкционной обстановки днем ранее. С одной стороны, такое движение может объясняться техническим отскоком, так как новый санкционный законопроект ('new DASKA') по сути повторил большую часть мер, уже представленных в прошлом году, а сроки и дальнейшие шаги по-прежнему не определены. С другой стороны, поддержку российскому валютному рынку продолжает оказывать поступательное восстановление цен на нефть на фоне сообщений о прогрессе в переговорах между США и Китаем. На предстоящей неделе, вероятно, активизируются продажи экспортной выручки под налоги, а рубль будет тяготеть к консолидации в диапазоне 66,0-66,5 против доллара США. Наиболее значимой темой для рынка останутся санкции, однако ограничительные меры ЕС за инцидент в Керченском проливе обещают быть минимальными - а со стороны США ожидать значимых заголовков на неделе трудно (нет слушаний ни в Сенате, ни в Палате представителей)", - отмечают в Росбанке.
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18 февраля 2019 года 15:08
На прошлой неделе мировой дистрибутор платиноидов и производитель автокатализаторов Johnson Matthey опубликовал годовой обзор по рынку металлов платиновой группы, в котором подтвердил текущие тренды в секторе, напоминает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Рынку платины не... читать дальше
.18 февраля 2019 года 13:56
"За неделю с 8 по 15 февраля нефть вошла в число наиболее быстрорастущих активов. Сырье подорожало на 8,2% в связи с приостановкой добычи на крупнейшем месторождении в Саудовской Аравии из-за аварии и сокращением поставок из Венесуэлы из-за санкций. В этих условиях значительно прибавили... читать дальше
.18 февраля 2019 года 12:31
В понедельник, 18 февраля, азиатские фондовые рынки продемонстрировали преимущественно положительную динамику по итогам торговой сессии, что связано с новостями о новом достигнутом прогрессе в переговорах по тарифам на импорт товаров между Китаем и США, на встрече в Пекине, которая проходила 14-15... читать дальше
.18 февраля 2019 года 12:02
"Сегодня внешний фон позитивный: российские бумаги еще не полностью учли столь стремительный рост цен на нефть, и он еще может им оказать поддержку. Правда, сегодня активность на рынке евробондов, вероятно, будет отсутствовать из-за выходного дня в США. Азиатские рынки находятся в значительном... читать дальше
.18 февраля 2019 года 10:33
"Нефтяные котировки завершили минувшую неделю уверенным оптимизмом на фоне сокращающихся поставок из Венесуэлы и позитивных ожиданий относительно торговой сделки между Китаем и США. Также сырьевые товары получили поддержку со стороны остановившегося укрепления американской валюты. После серии... читать дальше
.18 февраля 2019 года 10:07
Котировки Brent продолжают расти на фоне уменьшения мирового предложения нефти и улучшения ситуации на мировых финансовых рынках. Прежде всего, отмечает специалист Промсвязьбанка Владимир Лящук, рынок поддерживает сокращение добычи нефти в странах ОПЕК+, что может привести к снижению запасов нефти... читать дальше
.18 февраля 2019 года 09:45
Американские фондовые индексы выросли в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) активно растут в понедельник. Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник продолжает подъем. читать дальше
.18 февраля 2019 года 09:45
"Котировки нефти продолжили рост. Помимо сокращения добычи странами ОПЕК трейдеры реагировали на сообщение из Саудовской Аравии, крупнейшее месторождение которой частично прекращало работу. Обозначенная нами в конце прошлой недели цель 66,50 по Brent практически достигнута. Вблизи текущих уровней,... читать дальше
.15 февраля 2019 года 18:36
"Государственный совет КНР в понедельник объявил о планах принять меры по поддержке коммерческих банков и увеличению их капитала через различные инструменты, - указывает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. - Власти ожидают, что банки, в свою очередь,... читать дальше
.15 февраля 2019 года 16:02
Уровни $65-67 могут стать предельными до конца февраля для фьючерсного контракта эталонного сорта Brent - ИК "ФИНАМ"
"В пятницу нефтяные котировки растут на 0,46%, торгуясь вблизи уровня $65 за баррель по эталонному сорту Brent. Благодаря позитивному внешнему фону, сложившемуся с начала текущего года на мировых фондовых площадках, цена на "черное золото" смогла восстановиться к отметке $65, однако накопившиеся... читать дальше
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