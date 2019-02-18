Рубль будет тяготеть к консолидации в диапазоне 66,0-66,5 против доллара США - Росбанк

"В пятницу российский рубль сумел частично отыграть потери, понесенные после обострения санкционной обстановки днем ранее. С одной стороны, такое движение может объясняться техническим отскоком, так как новый санкционный законопроект ('new DASKA') по сути повторил большую часть мер, уже представленных в прошлом году, а сроки и дальнейшие шаги по-прежнему не определены. С другой стороны, поддержку российскому валютному рынку продолжает оказывать поступательное восстановление цен на нефть на фоне сообщений о прогрессе в переговорах между США и Китаем. На предстоящей неделе, вероятно, активизируются продажи экспортной выручки под налоги, а рубль будет тяготеть к консолидации в диапазоне 66,0-66,5 против доллара США. Наиболее значимой темой для рынка останутся санкции, однако ограничительные меры ЕС за инцидент в Керченском проливе обещают быть минимальными - а со стороны США ожидать значимых заголовков на неделе трудно (нет слушаний ни в Сенате, ни в Палате представителей)", - отмечают в Росбанке.