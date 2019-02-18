Котировки Brent будут находиться в диапазоне 65-67 долл./барр. - Промсвязьбанк

Котировки Brent продолжают расти на фоне уменьшения мирового предложения нефти и улучшения ситуации на мировых финансовых рынках. Прежде всего, отмечает специалист Промсвязьбанка Владимир Лящук, рынок поддерживает сокращение добычи нефти в странах ОПЕК+, что может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов в мире. Переговоры между США и Китаем по торговым вопросам продолжатся, и это дает повод для покупок рисковых активов, в том числе нефтяных фьючерсов. Котировки Brent будут находиться в диапазоне 65-67 долл./барр.