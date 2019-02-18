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18 февраля 2019 года 09:55
На предстоящей неделе отечественный рынок акций продолжит испытывать неуверенность - "Открытие Брокер"
"Отечественный рынок на прошлой неделе "переваривал" очередную порцию новостей о возможных санкциях со стороны США и европейских союзников. Растёт убеждённость в том, что самые "суровые" предложения вновь не получат одобрение. Однако без последствий текущий процесс обсуждений рестрикций не закончится. Более того, давление на администрацию Д. Трампа будет лишь возрастать, так как демократы вновь выражают крайнее недовольство чрезвычайным положением, а российский фактор стал главным инструментом предвыборной борьбы в последние годы. Поэтому на предстоящей неделе отечественный рынок продолжит испытывать неуверенность, что будет препятствовать повышению индекса МосБиржи выше 2500 пунктов. Поводов для очередного резкого ослабления рубля нет, и торговля продолжится в диапазоне 65,75-67,25 за доллар", - считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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18 февраля 2019 года 15:08
На прошлой неделе мировой дистрибутор платиноидов и производитель автокатализаторов Johnson Matthey опубликовал годовой обзор по рынку металлов платиновой группы, в котором подтвердил текущие тренды в секторе, напоминает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Рынку платины не... читать дальше
.18 февраля 2019 года 13:56
"За неделю с 8 по 15 февраля нефть вошла в число наиболее быстрорастущих активов. Сырье подорожало на 8,2% в связи с приостановкой добычи на крупнейшем месторождении в Саудовской Аравии из-за аварии и сокращением поставок из Венесуэлы из-за санкций. В этих условиях значительно прибавили... читать дальше
.18 февраля 2019 года 12:31
В понедельник, 18 февраля, азиатские фондовые рынки продемонстрировали преимущественно положительную динамику по итогам торговой сессии, что связано с новостями о новом достигнутом прогрессе в переговорах по тарифам на импорт товаров между Китаем и США, на встрече в Пекине, которая проходила 14-15... читать дальше
.18 февраля 2019 года 12:02
"Сегодня внешний фон позитивный: российские бумаги еще не полностью учли столь стремительный рост цен на нефть, и он еще может им оказать поддержку. Правда, сегодня активность на рынке евробондов, вероятно, будет отсутствовать из-за выходного дня в США. Азиатские рынки находятся в значительном... читать дальше
.18 февраля 2019 года 10:33
"Нефтяные котировки завершили минувшую неделю уверенным оптимизмом на фоне сокращающихся поставок из Венесуэлы и позитивных ожиданий относительно торговой сделки между Китаем и США. Также сырьевые товары получили поддержку со стороны остановившегося укрепления американской валюты. После серии... читать дальше
.18 февраля 2019 года 10:07
Котировки Brent продолжают расти на фоне уменьшения мирового предложения нефти и улучшения ситуации на мировых финансовых рынках. Прежде всего, отмечает специалист Промсвязьбанка Владимир Лящук, рынок поддерживает сокращение добычи нефти в странах ОПЕК+, что может привести к снижению запасов нефти... читать дальше
.18 февраля 2019 года 09:45
Американские фондовые индексы выросли в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) активно растут в понедельник. Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник продолжает подъем. читать дальше
.18 февраля 2019 года 09:45
"Котировки нефти продолжили рост. Помимо сокращения добычи странами ОПЕК трейдеры реагировали на сообщение из Саудовской Аравии, крупнейшее месторождение которой частично прекращало работу. Обозначенная нами в конце прошлой недели цель 66,50 по Brent практически достигнута. Вблизи текущих уровней,... читать дальше
.15 февраля 2019 года 18:36
"Государственный совет КНР в понедельник объявил о планах принять меры по поддержке коммерческих банков и увеличению их капитала через различные инструменты, - указывает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. - Власти ожидают, что банки, в свою очередь,... читать дальше
.15 февраля 2019 года 16:02
Уровни $65-67 могут стать предельными до конца февраля для фьючерсного контракта эталонного сорта Brent - ИК "ФИНАМ"
"В пятницу нефтяные котировки растут на 0,46%, торгуясь вблизи уровня $65 за баррель по эталонному сорту Brent. Благодаря позитивному внешнему фону, сложившемуся с начала текущего года на мировых фондовых площадках, цена на "черное золото" смогла восстановиться к отметке $65, однако накопившиеся... читать дальше
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