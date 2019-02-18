На предстоящей неделе отечественный рынок акций продолжит испытывать неуверенность - "Открытие Брокер"

"Отечественный рынок на прошлой неделе "переваривал" очередную порцию новостей о возможных санкциях со стороны США и европейских союзников. Растёт убеждённость в том, что самые "суровые" предложения вновь не получат одобрение. Однако без последствий текущий процесс обсуждений рестрикций не закончится. Более того, давление на администрацию Д. Трампа будет лишь возрастать, так как демократы вновь выражают крайнее недовольство чрезвычайным положением, а российский фактор стал главным инструментом предвыборной борьбы в последние годы. Поэтому на предстоящей неделе отечественный рынок продолжит испытывать неуверенность, что будет препятствовать повышению индекса МосБиржи выше 2500 пунктов. Поводов для очередного резкого ослабления рубля нет, и торговля продолжится в диапазоне 65,75-67,25 за доллар", - считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.