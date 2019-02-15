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15 февраля 2019 года 19:05
Фондовые "быки" вернули инициативу - Промсвязьбанк
"В пятницу российский фондовый рынок смог отыграть часть потерь, понесенных в предыдущие сессии, - отмечает главный аналитик Промсвязьбанкка Богдан Зварич. - При этом покупкам в наших бумагах способствовал внешний фон. Так, на рынке энергоносителей продолжилась восходящая динамика, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог закрепиться выше отметки 65 долларов. В Европе к вечеру основные индексы росли в пределах 1,7%, а в США после первых тридцати минут торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 1,1% и 0,8% соответственно. На таком фоне индекс МосБиржи к 18.00 прибавил 1%, поднявшись в район 2486 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Распадской и Татнефти, рост которых превысил 2,8%. Хуже рынка торговались Яндекс, которые на фоне публикации финансовых результатов по МСФО за 4-й квартал потеряли более 2,5%, и Русал (-1,3%). Отметим, что после двух дней снижения под негативным влиянием возврата санкционных опасений, сегодня наш рынок смог частично восстановиться. Этому способствовало сразу несколько факторов. Так, кроме позитивного внешнего фона, подъем был поддержан фиксацией прибыли по спекулятивным коротким позициям в преддверии выходных. Плюс к этому, реакция на санкционные новости была скорее эмоциональной, что сейчас, при их переосмыслении, может вести к возвращению инвесторов на рынок. В результате можно говорить о том, что "быкам" удалось вернуть себе инициативу и от поддержки на уровне 2450 пунктов начать волну восстановления. Вполне возможно, что в рамках начала следующей недели подъем может быть продолжен, а индекс МосБиржи в первые дни недели протестирует отметку 2500 пунктов".
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15 февраля 2019 года 18:36
"Государственный совет КНР в понедельник объявил о планах принять меры по поддержке коммерческих банков и увеличению их капитала через различные инструменты, - указывает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. - Власти ожидают, что банки, в свою очередь,... читать дальше
.15 февраля 2019 года 16:02
Уровни $65-67 могут стать предельными до конца февраля для фьючерсного контракта эталонного сорта Brent - ИК "ФИНАМ"
"В пятницу нефтяные котировки растут на 0,46%, торгуясь вблизи уровня $65 за баррель по эталонному сорту Brent. Благодаря позитивному внешнему фону, сложившемуся с начала текущего года на мировых фондовых площадках, цена на "черное золото" смогла восстановиться к отметке $65, однако накопившиеся... читать дальше
.15 февраля 2019 года 15:45
"На открытии котировки Brent в очередной раз переписали трехмесячную вершину, после чего перешли к сдержанной коррекции, выйдя в небольшой "минус" в начале российских торгов. Однако затем нефть возобновила рост, Brent находится вблизи отметки $64,7, прибавляя 0,2%. Росту нефтяных цен... читать дальше
.15 февраля 2019 года 15:00
Ускорение роста экономики США затягивается, сдерживая рост доходностей по гособлигациям - Julius Baer
"Неожиданно резкий спад розничных продаж в США в декабре 2018 года (-1.2% месяц к месяцу, максимум за девять лет) был вызван турбулентностью на финансовых площадках и приостановкой работы правительства, которые негативно отразились на настроениях потребителей, - отмечает главный валютный... читать дальше
.15 февраля 2019 года 14:36
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.15 февраля 2019 года 12:34
"Золото укрепляется второй день подряд, но продолжает торговаться в пределах привычного диапазона, будучи не в силах развить прежний импульс роста. Устойчивость доллара, который лишь временно ослаб в ответ на удручающие данные по американским розничным продажам, препятствует более внятному подъему... читать дальше
.15 февраля 2019 года 11:52
"Утром в пятницу цены на нефть продолжают наметившийся в последние торговые дни рост. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $64,9/bbl, WTI достигает $54,6/bbl. Участники рынка по-прежнему отыгрывают данные о сокращении нефтедобычи в странах ОПЕК и заявления саудовской стороны о готовности... читать дальше
.15 февраля 2019 года 10:44
На фоне возросшего позитива на нефтяном рынке, поддерживаемого ожиданиями снижения поставок из-за сокращения ОПЕК+ и санкций против Ирана и Венесуэлы, фьючерсы на "черное золото" в четверг продолжили рост и достигли краткосрочной цели $65 за баррель. В случае сохранения оптимизма у участников... читать дальше
.15 февраля 2019 года 10:08
"Котировки Brent растут на фоне рисков, связанных с перебоями в поставках нефти на мировой рынок. Нефтяная государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приостановила добычу на морском месторождении Сафания по техническим причинам. Это приведет к дополнительному уменьшению предложения на... читать дальше
.15 февраля 2019 года 09:40
Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения в четверг. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются. Нефть эталонных марок дорожает на азиатских торгах в пятницу. читать дальше
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