Фондовые "быки" вернули инициативу - Промсвязьбанк

"В пятницу российский фондовый рынок смог отыграть часть потерь, понесенных в предыдущие сессии, - отмечает главный аналитик Промсвязьбанкка Богдан Зварич. - При этом покупкам в наших бумагах способствовал внешний фон. Так, на рынке энергоносителей продолжилась восходящая динамика, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог закрепиться выше отметки 65 долларов. В Европе к вечеру основные индексы росли в пределах 1,7%, а в США после первых тридцати минут торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 1,1% и 0,8% соответственно. На таком фоне индекс МосБиржи к 18.00 прибавил 1%, поднявшись в район 2486 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Распадской и Татнефти, рост которых превысил 2,8%. Хуже рынка торговались Яндекс, которые на фоне публикации финансовых результатов по МСФО за 4-й квартал потеряли более 2,5%, и Русал (-1,3%). Отметим, что после двух дней снижения под негативным влиянием возврата санкционных опасений, сегодня наш рынок смог частично восстановиться. Этому способствовало сразу несколько факторов. Так, кроме позитивного внешнего фона, подъем был поддержан фиксацией прибыли по спекулятивным коротким позициям в преддверии выходных. Плюс к этому, реакция на санкционные новости была скорее эмоциональной, что сейчас, при их переосмыслении, может вести к возвращению инвесторов на рынок. В результате можно говорить о том, что "быкам" удалось вернуть себе инициативу и от поддержки на уровне 2450 пунктов начать волну восстановления. Вполне возможно, что в рамках начала следующей недели подъем может быть продолжен, а индекс МосБиржи в первые дни недели протестирует отметку 2500 пунктов".