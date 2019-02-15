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15 февраля 2019 года 18:36
Власти Китая готовят новые меры поддержки банковского сектора - Julius Baer
"Государственный совет КНР в понедельник объявил о планах принять меры по поддержке коммерческих банков и увеличению их капитала через различные инструменты, - указывает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. - Власти ожидают, что банки, в свою очередь, нарастят кредитование частного сектора, малых и микро-предприятий, что повысит деловую активность в реальном секторе экономики. Обозначенные инструменты включают упрощение процесса согласования бессрочных облигаций и понижение порога выпуска привилегированных акций и конвертируемых облигаций. Кроме того, правительство будет стимулировать долгосрочных инвесторов, например, различные фонды, участвовать в увеличении капиталов банков и продвигать участие иностранных финансовых институтов в торговле на китайском рынке облигаций". В январе власти уже запустили несколько инструментов, в том числе специальные свопы с ЦБ Китая для повышения ликвидности в секторе бессрочных банковских облигаций, и разрешили страховым компаниям инвестировать в облигации второй категории и бессрочные облигации, выпущенные банками. В тоже время четыре крупнейших банка КНР, считающиеся системно значимыми на глобальном уровне, должны повысить собственный капитал, чтобы возможно уже к 2023 году соответствовать требованиям по начальному общему показателю покрытия убытков (TLAC). Поддержка регулятора важна для банков, поскольку для выполнения требований финансовым учреждениям может потребоваться привлечение около 4,4 трлн юаней. Вероятность большого объема выпуска ценных бумаг, по мнению эксперта Julius Baer, создаст негативный технический избыток предложения на китайском рынке банковских облигаций, который, однако, может быть растянут на период следующих пяти лет. Поддержка национальным центробанком выпуска ценных бумаг финансовыми институтами материкового Китая улучшит ситуацию с предложением на зарубежных площадках. Позитивно на рынке отразятся и меры по расширению базы инвесторов. Новые меры правительства Китая, как ожидается, будут способствовать процессу повышения банками собственного капитала через увеличение пула потенциальных инвесторов и повышение спроса на инструменты докапитализации, что будет также поддерживать низкую стоимость фондирования. При этом, нежелание банков брать на себя новые риски может ограничить эффективность трансмиссионного механизма и не приведет к увеличению кредитования малых и средних предприятий. "Тем временем, замедление инфляции цен производителей до 0,1% в январе и потребительская инфляция ниже ожиданий будут подталкивать Народный банк Китая к снижению финансового давления на промышленные предприятия с целью стимулирования частных инвестиций и деловой активности. В ближайшие месяцы мы ожидаем дальнейшее смягчение кредитно-денежной политики для поддержки экономики", - заключает Магдален Тео.
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