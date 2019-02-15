Говорить о том, что сегодня завершилась фаза падения, и рынок акций вновь пойдет на исторические максимумы, пока рано - Алор Брокер

Сегодня Индекс Мосбиржи ближе к завершению сессии прибавляет примерно процент. Однако основной рост пришелся на первую половину дня и был вызван в большей части закрытием шортов, указывают эксперты "Алор Брокер". Даже позитивное открытие Америки (основные американские индексы начали торги более чем полупроцентным ростом) не добавило "быкам" сил к вечеру пятницы. Поэтому говорить о том, что сегодня завершилась фаза падения и рынок вновь пойдет на исторические максимумы, пока рано.

"Любителям рискнуть можно перенести лонги на понедельник в расчете на повышение рейтинга России на одну ступень агентством Fitch, - полагают аналитики компании. - Однако даже в случае позитивного для нас рейтингового решения принципиальных изменений в лимиты вложений в российские активы со стороны нерезидентов не будет, и возможный позитив будет отыгран очень быстро. Пока нет никакой конкретики с американо-китайских торговых переговоров. США в очередной раз заявили о прогрессе в данном процессе, но стороны продолжат встречу на следующей неделе. Таким образом, главная интрига года продолжается. Нефть окончательно вышла из боковика 60,5-63 доллара за баррель и всерьез нацелилась на поход к отметке 70 долларов. Наибольший интерес при таком сценарии представляют акции "Лукойла" и "Сургутнефтегаза", причем последние еще и точки зрения высоких дивидендов. А вот с "Роснефтью" стоит проявлять осторожность, несмотря на то, что сегодня она находится в числе лидеров роста. Не стоит забывать про "зависшие" в Венесуэле 6 млрд долларов средств российской компании, а также того, что как наиболее близкая к государству она в первую очередь может попасть под санкции".