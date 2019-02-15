Ожидаем позитивного закрытия индекса МосБиржи - ИК "Алго Капитал"

"В настоящее время индекс МосБиржи продолжает безыдейную консолидацию в районе 2475-2480 пунктов. До конца дня локальному рынку еще предстоит отыграть публикацию большого количества статистических показателей в США. Однако он, скорее всего, уже не сильно сдвинется от текущего уровня. В целом мы ожидаем позитивного закрытия индекса МосБиржи с повышением в диапазоне от 0,3% до 1% по итогам дня", - прогнозирует старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.