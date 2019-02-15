Уровни $65-67 могут стать предельными до конца февраля для фьючерсного контракта эталонного сорта Brent - ИК "ФИНАМ"

"В пятницу нефтяные котировки растут на 0,46%, торгуясь вблизи уровня $65 за баррель по эталонному сорту Brent. Благодаря позитивному внешнему фону, сложившемуся с начала текущего года на мировых фондовых площадках, цена на "черное золото" смогла восстановиться к отметке $65, однако накопившиеся проблемы из-за противостояния двух крупнейших экономик и достаточно жесткой монетарной политики, проводимой в последние годы ФРС США, никуда не делись, а лишь ждут своего часа стать поводом для серьезной коррекции на мировых биржах. В связи с чем уровни $65-67 могут стать предельными до конца февраля для фьючерсного контракта эталонного сорта Brent", - считает аналитик ИК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.