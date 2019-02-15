Рынок акций может вновь задуматься о "штурме" отметки 2500 пунктов по индексу МосБиржи - "Открытие Брокер"

"Рубль незначительно слабел против доллара США, но укреплялся против евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4330 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,82%, недельная - до 7,87%, а месячная осталась на уровне 8,25%. На следующей неделе в поддержку рубля начнёт работать налоговый период, который традиционно отличается более высоким спросом на рублёвую ликвидность. Кроме того, если в американском Сенате продолжат обсуждать возможность запрета покупки новых выпусков российского госдолга, то это может стимулировать нерезидентов более активно участвовать в размещениях до момента ввода ограничений. Российский рынок, скорее всего, закроет день в "плюсе". После двух дней эмоциональных распродаж приходит понимание, что новый проект санкций против РФ - это осенний документ с дополнениями. Однако ещё осенью он получил негативный отзыв в Минфине из-за потенциала навредить американской экономике. Соответственно, рынок может постепенно "вернуться на круги своя", то есть вновь задуматься о "штурме" отметки 2500 пунктов", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.