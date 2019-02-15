Ожидать повышения по российским индексам стоит в условиях отсутствия новостей по санкциям - ИК "Велес Капитал"

"Российские фондовые индексы в первой половине сессии отступили от важных поддержек (2450 и 1160 пунктов) и направились к сопротивлениям 2480 и 1175 пунктов в условиях некоторого смягчения санкционной риторики и высоких цен на нефть. В ближайшие сессии ожидать повышения по российским индексам стоит в условиях отсутствия новостей по санкциям. Стоит помнить, однако, что такой рост пока носит коррекционный характер", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.