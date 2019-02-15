Курс на конец года составит 67 руб./$ - Альфа-Банк

"Значительное ослабление рубля в прошлом году, казалось бы, дает надежды на разворот рынка в 2019 году, однако мы советуем сохранять осторожный взгляд на дальнейшую динамику российской валюты по ряду причин. Во-первых, согласно трем из четырех моделей расчета равновесного курса рубля, его значение не укрепилось по сравнению с предыдущей оценкой в 2018 г. Во-вторых, ЦБ РФ имеет весьма ограниченные возможности для снижения ставки и, соответственно, для привлечения капиталов на российский рынок, что увеличивает зависимость рынка от внешних новостей. В итоге мы ожидаем, что курс рубля на конец года составит 67 руб./$", - указывают эксперты "Альфа-Банка".