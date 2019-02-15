Краткосрочные ориентиры по Brent составляют $63-66/bbl - "Нордеа Банк"

"Утром в пятницу цены на нефть продолжают наметившийся в последние торговые дни рост. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $64,9/bbl, WTI достигает $54,6/bbl. Участники рынка по-прежнему отыгрывают данные о сокращении нефтедобычи в странах ОПЕК и заявления саудовской стороны о готовности продолжать снижение добычи сырья. Кроме того, сегодня в утренние часы появилась информация о том, что на этой неделе Саудовская Аравия из-за технических проблем приостановила добычу на крупнейшем в мире офшорном месторождении нефти, емкость добычи которого составляет более 1 mbd. Позитивно на котировки также влияют и заявления России о готовности ускорить сокращение добычи сырья в рамках сделки ОПЕК+. В ближайшее время на рынок нефти будет оказывать влияние ход торговых переговоров между США и КНР. Китай является одним из ключевых драйверов глобального спроса на энергоресурсы, поэтому в случае негативной информации в отношении американо-китайских переговоров котировки на "чёрное золото" могут испытать на себе давление. Сегодня внимание игроков также привлекут данные от Baker Hughes о количестве буровых установок в США. Краткосрочные ориентиры по Brent составляют $63-66/bbl", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".