Суверенные еврооблигации РФ значительно подешевели на опасениях, связанных с новыми санкциями - Уралсиб

"Суверенные еврооблигации РФ значительно подешевели на опасениях, связанных с новыми санкциями. В четверг после сообщений о внесении в Сенат США обновленного законопроекта о санкциях российские евробонды ожидаемо начали день с резкого падения котировок, поэтому позитивный внешний фон днем, в том числе рост цен на нефть, остался без внимания. Российские евробонды еще утром значительно подешевели: длинные бумаги потеряли по 1,2–1,3 п.п., а среднесрочные – 0,5–0,7 п.п. Но в течение дня котировки менялись достаточно слабо. Доходности вдоль суверенной кривой в среднем выросли на 10 б.п. Пятилетний CDS-спред России расширился на 9 б.п. до 149 б.п. Напомним, что в августе, после публикации предыдущей версии законопроекта, он доходил до 170–180 б.п. Правда, сейчас мы не ждем столь сильной реакции, поскольку рынок уже отчасти был готов к этим санкциям, к тому же наиболее жесткая часть, ограничения для госбанков, вероятно, была смягчена. Но все же давление на российские активы может сохраниться", - отмечает аналитик Уралсиба Евагений Сергеев.