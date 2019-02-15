Сегодня диапазон может составить 66.40-67.00 руб./доллар - РФПИ

"Несмотря на довольно "живой" в новостном плане вчерашний день, рубль завершил торги со снижением на 0.25% к USD и на 0.60% к EUR. Удивительно, но некоторые из ЕМ валют вчера показали заметно более значительное снижение, несмотря на отсутствие таких специфических как у рубля рисков. Максимумы дня по паре USD/RUB находились вблизи отметки 67.20, но в вечерние часы рублю удалось частично отыграть потери и завершить день около 66.65. В течение дня рубль ощущал поддержку со стороны экспортных продаж, но и покупки валюты были ощутимыми. По целому ряду признаков и комментариев участников рынка, масштабного исхода нерезидентов из гособлигаций не было. Вмененная волатильность по опционным контрактам на USD/RUB, которая является своеобразной мерой "страха", по 3-месячным контрактам также выросла лишь с 11% до 12.5% при максимумах августа-сентября в 16-16.50% и уровнях ноября-декабря около 14%. Иными словами, рынок пока заметно более сдержанно воспринял позавчерашние новости из-за океана, чем те же угрозы в августе-сентябре, несмотря на сохраняющуюся неопределенность дальнейшего развития событий. Какие-то прогнозы давать сейчас сложно и бессмысленно, поскольку они будут, скорее, попыткой "угадать" курс, а не обосновать его. Однако позволим себе предположить, что сегодня диапазон может составить 66.40-67.00", - указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.