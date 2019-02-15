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15 февраля 2019 года 11:00
Сегодня диапазон может составить 66.40-67.00 руб./доллар - РФПИ
"Несмотря на довольно "живой" в новостном плане вчерашний день, рубль завершил торги со снижением на 0.25% к USD и на 0.60% к EUR. Удивительно, но некоторые из ЕМ валют вчера показали заметно более значительное снижение, несмотря на отсутствие таких специфических как у рубля рисков. Максимумы дня по паре USD/RUB находились вблизи отметки 67.20, но в вечерние часы рублю удалось частично отыграть потери и завершить день около 66.65. В течение дня рубль ощущал поддержку со стороны экспортных продаж, но и покупки валюты были ощутимыми. По целому ряду признаков и комментариев участников рынка, масштабного исхода нерезидентов из гособлигаций не было. Вмененная волатильность по опционным контрактам на USD/RUB, которая является своеобразной мерой "страха", по 3-месячным контрактам также выросла лишь с 11% до 12.5% при максимумах августа-сентября в 16-16.50% и уровнях ноября-декабря около 14%. Иными словами, рынок пока заметно более сдержанно воспринял позавчерашние новости из-за океана, чем те же угрозы в августе-сентябре, несмотря на сохраняющуюся неопределенность дальнейшего развития событий. Какие-то прогнозы давать сейчас сложно и бессмысленно, поскольку они будут, скорее, попыткой "угадать" курс, а не обосновать его. Однако позволим себе предположить, что сегодня диапазон может составить 66.40-67.00", - указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.
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15 февраля 2019 года 16:02
Уровни $65-67 могут стать предельными до конца февраля для фьючерсного контракта эталонного сорта Brent - ИК "ФИНАМ"
"В пятницу нефтяные котировки растут на 0,46%, торгуясь вблизи уровня $65 за баррель по эталонному сорту Brent. Благодаря позитивному внешнему фону, сложившемуся с начала текущего года на мировых фондовых площадках, цена на "черное золото" смогла восстановиться к отметке $65, однако накопившиеся... читать дальше
.15 февраля 2019 года 15:45
"На открытии котировки Brent в очередной раз переписали трехмесячную вершину, после чего перешли к сдержанной коррекции, выйдя в небольшой "минус" в начале российских торгов. Однако затем нефть возобновила рост, Brent находится вблизи отметки $64,7, прибавляя 0,2%. Росту нефтяных цен... читать дальше
.15 февраля 2019 года 15:00
Ускорение роста экономики США затягивается, сдерживая рост доходностей по гособлигациям - Julius Baer
"Неожиданно резкий спад розничных продаж в США в декабре 2018 года (-1.2% месяц к месяцу, максимум за девять лет) был вызван турбулентностью на финансовых площадках и приостановкой работы правительства, которые негативно отразились на настроениях потребителей, - отмечает главный валютный... читать дальше
.15 февраля 2019 года 14:36
"Проблемы со стороны предложения постепенно возвращаются в центр внимания нефтяного рынка, что уже отразилось на росте котировок на 5% за последние несколько дней, - указывает аналитик рынка сырьевых товаров, Julius Baer Карстен Менке. - Тогда как последний недельный отчет по американскому рынку... читать дальше
.15 февраля 2019 года 12:34
"Золото укрепляется второй день подряд, но продолжает торговаться в пределах привычного диапазона, будучи не в силах развить прежний импульс роста. Устойчивость доллара, который лишь временно ослаб в ответ на удручающие данные по американским розничным продажам, препятствует более внятному подъему... читать дальше
.15 февраля 2019 года 11:52
"Утром в пятницу цены на нефть продолжают наметившийся в последние торговые дни рост. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $64,9/bbl, WTI достигает $54,6/bbl. Участники рынка по-прежнему отыгрывают данные о сокращении нефтедобычи в странах ОПЕК и заявления саудовской стороны о готовности... читать дальше
.15 февраля 2019 года 10:44
На фоне возросшего позитива на нефтяном рынке, поддерживаемого ожиданиями снижения поставок из-за сокращения ОПЕК+ и санкций против Ирана и Венесуэлы, фьючерсы на "черное золото" в четверг продолжили рост и достигли краткосрочной цели $65 за баррель. В случае сохранения оптимизма у участников... читать дальше
.15 февраля 2019 года 10:08
"Котировки Brent растут на фоне рисков, связанных с перебоями в поставках нефти на мировой рынок. Нефтяная государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приостановила добычу на морском месторождении Сафания по техническим причинам. Это приведет к дополнительному уменьшению предложения на... читать дальше
.15 февраля 2019 года 09:40
Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения в четверг. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются. Нефть эталонных марок дорожает на азиатских торгах в пятницу. читать дальше
.14 февраля 2019 года 15:46
"Вчера нефтяные цены преодолели сильное сопротивление в виде трехмесячного максимума и сегодня продолжили поступательно расти, обновляя данную вершину. К текущему моменту котировки Brent скорректировали рост, прибавляя 1,1% (около значения $64,3). Нефть сохраняет восходящую тенденцию, несмотря на... читать дальше
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