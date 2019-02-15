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15 февраля 2019 года 10:44
В случае сохранения оптимизма следующим рубежом может быть район $68,5-69 за баррель Brent - БКС
На фоне возросшего позитива на нефтяном рынке, поддерживаемого ожиданиями снижения поставок из-за сокращения ОПЕК+ и санкций против Ирана и Венесуэлы, фьючерсы на "черное золото" в четверг продолжили рост и достигли краткосрочной цели $65 за баррель. В случае сохранения оптимизма у участников торгов следующим рубежом может быть район $68,5-69 за баррель нефти сорта Brent, полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. Спред между сортами продолжает расширяться. Рекордные за последний год запасы нефти в США и авария на НПЗ в Иллинойсе в прошлые выходные провоцируют ожидания избытке на местном рынке, что приводит к увеличению дисконта американской нефти WTI. На сегодняшнее утро спред между сортами находится выше $10 за баррель. Информационное агентство Bloomberg в четверг сообщило, что США и Китай слабо продвинулись в ходе переговоров, проходящих в Пекине на этой неделе. По данным источников агентства, до подписания соглашения предстоит еще долгая работа. Не исключено, что для заключения сделки потребуется личная встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Хедж-фонды и другие управляющие средствами в начале февраля занимали совокупную "бычью" позицию по фьючерсам и опционам на Brent эквивалентную 234 млн баррелей. За последние 9 недель общая позиция управляющих выросла на 100 млн баррелей, но по-прежнему остается близкой к минимальному уровню за три года. Южная Корея возобновила в январе импорт иранской нефти после 4-месячного перерыва из-за санкций США в отношении Исламской республики. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на таможенные данные. Импорт составил 227,941 тонны, что на 76% ниже объема поставок в январе 2018 г. Срок исключений из санкций для импортеров иранской нефти истекает в мае, после чего поставки нефти из Исламской республики могут снизиться еще больше. Южная Корея осенью полностью прекратила закупки из страны, опасаясь санкций. Два других крупнейших покупателя, Индия и Китай, подают противоречивые сигналы. В период вступления в силу санкций 4 ноября чиновники стран в основном заявляли, что страны будут продолжать закупки. В то же время источники в отрасли говорили, что компании не станут рисковать и откажутся от торговли с Исламской республикой. Сложность построения прогнозов относительно падения иранского экспорта делает эту историю одним из основных факторов неопределенности на рынке нефти этой весной. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки Brent торгуются с ростом на 0,4% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии, отмечает специалист "БКС Брокер".
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15 февраля 2019 года 16:02
Уровни $65-67 могут стать предельными до конца февраля для фьючерсного контракта эталонного сорта Brent - ИК "ФИНАМ"
"В пятницу нефтяные котировки растут на 0,46%, торгуясь вблизи уровня $65 за баррель по эталонному сорту Brent. Благодаря позитивному внешнему фону, сложившемуся с начала текущего года на мировых фондовых площадках, цена на "черное золото" смогла восстановиться к отметке $65, однако накопившиеся... читать дальше
.15 февраля 2019 года 15:45
"На открытии котировки Brent в очередной раз переписали трехмесячную вершину, после чего перешли к сдержанной коррекции, выйдя в небольшой "минус" в начале российских торгов. Однако затем нефть возобновила рост, Brent находится вблизи отметки $64,7, прибавляя 0,2%. Росту нефтяных цен... читать дальше
.15 февраля 2019 года 15:00
Ускорение роста экономики США затягивается, сдерживая рост доходностей по гособлигациям - Julius Baer
"Неожиданно резкий спад розничных продаж в США в декабре 2018 года (-1.2% месяц к месяцу, максимум за девять лет) был вызван турбулентностью на финансовых площадках и приостановкой работы правительства, которые негативно отразились на настроениях потребителей, - отмечает главный валютный... читать дальше
.15 февраля 2019 года 14:36
"Проблемы со стороны предложения постепенно возвращаются в центр внимания нефтяного рынка, что уже отразилось на росте котировок на 5% за последние несколько дней, - указывает аналитик рынка сырьевых товаров, Julius Baer Карстен Менке. - Тогда как последний недельный отчет по американскому рынку... читать дальше
.15 февраля 2019 года 12:34
"Золото укрепляется второй день подряд, но продолжает торговаться в пределах привычного диапазона, будучи не в силах развить прежний импульс роста. Устойчивость доллара, который лишь временно ослаб в ответ на удручающие данные по американским розничным продажам, препятствует более внятному подъему... читать дальше
.15 февраля 2019 года 11:52
"Утром в пятницу цены на нефть продолжают наметившийся в последние торговые дни рост. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $64,9/bbl, WTI достигает $54,6/bbl. Участники рынка по-прежнему отыгрывают данные о сокращении нефтедобычи в странах ОПЕК и заявления саудовской стороны о готовности... читать дальше
.15 февраля 2019 года 10:08
"Котировки Brent растут на фоне рисков, связанных с перебоями в поставках нефти на мировой рынок. Нефтяная государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приостановила добычу на морском месторождении Сафания по техническим причинам. Это приведет к дополнительному уменьшению предложения на... читать дальше
.15 февраля 2019 года 09:40
Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения в четверг. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются. Нефть эталонных марок дорожает на азиатских торгах в пятницу. читать дальше
.14 февраля 2019 года 15:46
"Вчера нефтяные цены преодолели сильное сопротивление в виде трехмесячного максимума и сегодня продолжили поступательно расти, обновляя данную вершину. К текущему моменту котировки Brent скорректировали рост, прибавляя 1,1% (около значения $64,3). Нефть сохраняет восходящую тенденцию, несмотря на... читать дальше
.14 февраля 2019 года 14:51
Неоднозначная статистика по китайской экономике не отражается на котировках сырьевых товаров - Julius Baer
Оперативная статистика из Китая в последнее время привлекает большое внимание рынков не только из-за торговых споров с США, но и в качестве индикатора состояния национальной экономики КНР, указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Опубликованные в четверг утром данные... читать дальше
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