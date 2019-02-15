Опасения новых санкций в ближайшее время будут ключевым негативным фактором для рынка рублевых облигаций - Промсвязьбанк

"Возвращение рисков введения санкций на российский госдолг вчера откатило доходности ОФЗ к уровню начала года, - констатирует аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. - Кривая доходности суверенных рублевых облигаций вчера сместилась вверх на 13 – 16 б. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 8,50% (+14 б.), 5-летних – до 8,26% (+15 б.). Ближний участок кривой ОФЗ менее остро отреагировал на усиление секционных рисков, доходность 2-летних ОФЗ выросла до 7,86% (+6 б.). Спрэд между доходностью 10-летних ОФЗ и ключевой ставкой ЦБ РФ расширился до 75 б. по сравнению с 45 б. в начале февраля. После появления законопроекта о санкциях на российский госдолг в августе – ноябре прошлого года премия 10-летних ОФЗ к ключевой ставке составляла 110 – 140 б. Если риски секционного давления будут нарастать, то кривая доходности ОФЗ на участке 5 – 10 лет может сместиться вверх еще на 10 – 25 б.".

Сегодня Fitch опубликует решение по суверенному рейтингу России. "В последние годы Fitch более оптимистично оценивает кредитоспособность России, чем Moody`s и S&P, - указывает эксперт банка. - Текущий уровень рейтинга «ВВВ-» с позитивным прогнозом был присвоен Fitch в сентябре 2017 г., когда Moody`s и S&P еще не давали России рейтинга инвестиционной категории. За прошедшие 1,5

года кредитные метрики России улучшились. Федеральный бюджет исполняется с профицитом, международные резервы выросли, а внешний долг сократился, положительное сальдо внешней торговли выросло до рекордного уровня за последние 5 лет. Большинство макроэкономических и бюджетных показателей России за 2018 г. превзошли ожидания аналитиков Fitch, что может быть основанием для повышения рейтинга".

В то же время санкционные риски и ожидания замедления экономики России в 2019 г., по мнению аналитика, будут ограничивать позитивные рейтинговые действия.

"Сегодня Магнит (-/ВВ/-) планирует провести сбор заявок инвесторов 2-летние бонды. Ставка купона объявлена в диапазоне 8,60 – 8,70% годовых (доходность 8,78% - 8,89%). С учетом роста доходности ОФЗ за последние дни выпуск предлагается с премией 93 – 103 б.п. к ОФЗ, что в текущей конъюнктуре интересно лишь ближе к верхней границе. Опасения новых санкций в ближайшее время будут ключевым негативным фактором для рынка рублевых облигаций", - прогнозирует Дмитрий Монастыршин.