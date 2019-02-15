Оптимизм на ЕМ по-прежнему оказывает поддержку российским активам - БКС

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Оптимизм на развивающихся рынках (ЕМ) по-прежнему оказывает поддержку российским активам, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Приток капитала в акции и облигации РФ по итогам недели с 7 по 13 февраля 2019 года составил $90 млн против $370 млн неделей ранее, по данным EPFR.

"По итогам недели притоки в российские акции и облигации резко замедлились, но позитивная динамика сохранилась благодаря оптимизму на развивающихся рынках. Возвращение санкционных опасений в отношении России может отпугнуть инвесторов, но мы считаем, что пока общий оптимизм на EM будет преобладать", - пишет В.Смольянинов.

Чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил порядка $40 млн против притока $190 млн неделей ранее. Между тем фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали чистый отток капитала на уровне $20 млн против притока $30 млн по итогам предыдущей недели.

По итогам недели, завершившейся 13 февраля, в облигации РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) притекло $40 млн, неделей ранее приток составил рекордные за последние два года $180 млн. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, вновь был зафиксирован небольшой отток капитала, который не прекращается уже шестую неделю.