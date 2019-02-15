В краткосрочной перспективе возможно уменьшение предложения на рынке нефти - Промсвязьбанк

"Котировки Brent растут на фоне рисков, связанных с перебоями в поставках нефти на мировой рынок. Нефтяная государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приостановила добычу на морском месторождении Сафания по техническим причинам. Это приведет к дополнительному уменьшению предложения на рынке в краткосрочной перспективе, что способствует подъему цен. Котировки Brent останутся в диапазоне 63-65 долл./барр." - отмечает специалист Промсвязьбанка Владимир Лящук.