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14 февраля 2019 года 18:40
Самый крупный отток капитала из фондов акций РФ был зафиксирован прямо перед новостями об угрозе новых санкций - БКС
БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) за неделю, завершившуюся 13 февраля 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Эксперты считают, что сокращение чистого притока капитала в российские акции со стороны ведущих ETF (с учетом всех видов фондов, инвестирующих в акции РФ) с 7 по 13 февраля до $37 млн с $115 млн на предыдущей неделе было вызвано оттоком капитала из российских ETF (фонды, специализирующиеся только на России), который за отчетную неделю составил $25,3 млн. "Примечателен тайминг: самый крупный отток капитала из российских фондов был зафиксирован прямо перед тем, как новостные ленты взорвались сообщениями об угрозе санкций", - констатируют эксперты. Тем не менее, аналитики полагают, что паника преждевременна, хотя они признают, что некоторые инвесторы могут расценить ситуацию как смену тренда. Как отмечает стратег, на внутреннем рынке акций РФ доминирует пессимизм: розничные инвесторы сокращают длинные позиции. Более того, институциональные инвесторы остаются чистыми продавцами с небольшим перевесом: на каждый доллар покупок пришлось $1,3 продаж. "Мы сохраняем тактически позитивное позиционирование на рынке акций РФ, а также будем наблюдать, сможет ли оптимизм на EM перевесить очередное усиление санкционных рисков", - говорится в обзоре.
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