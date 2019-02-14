Пара USD/RUB способна довольно быстро дойти до 68 - FxPro

"Мало для кого было секретом, что санкционная риторика рано или поздно вернется на повестку дня законодателей США и ЕС. Когда исчезла угроза возобновления "шатдауна", счет шел на часы. Тем не менее, российский рынок - в частности, рубль, реагирует так, словно обсуждаемые санкции являются полной неожиданностью. USD/RUB преодолел отметку 67 рублей, прибавив с начала дня 49 копеек после роста на 63 копейки накануне. EURRUB подходит к 75.50, хотя во вторник опускалась ниже 74.00 на старте торгов. Мы и ранее отмечали признаки, что рост российской валюты в последние дни был скорее инерционным, чем обоснованным. Единая валюта подошла к серьезной области сопротивления, и укрепление рубля в последние дни не подтверждалось торговыми объемами. Зато ослабление рубля проходит на повышенной активности игроков. Это важный сигнал, что ослабление может продолжаться и в ближайшие дни. Без особого сопротивления со стороны технических факторов, USD/RUB способна довольно быстро дойти до 68. Рост выше этой отметки будет уже реакцией на внезапно более жесткие санкции, чем предполагают рынки", - обращает внимание аналитик FxPro Александр Купцикевич.