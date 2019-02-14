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14 февраля 2019 года 17:47
Уровень поддержки 2450 пунктов по индексу МосБиржи устоит - "Открытие Брокер"
"Перед стартом торгов в США фьючерсы на основные индексы указывали на возможный рост рынка на 0,45%. Бумаги Coca-Cola Co. снижались после отчёта. Акции Nvidia Corp. подрастали на ожиданиях позитивного отчёта, который выйдет после завершения основных торгов. Акции Cisco Systems Inc. дорожали более чем на 4%. Накануне гигант сетевого оборудования предоставил сильный отчёт. Вышедшая статистика в США оказалась несколько неожиданной. Цены производителей упали в январе на 0,1%, а в годовом выражении замедлили свой рост до 2%, что оказалось ниже прогнозов. Core PPI замедлил годовой рост до 2,5 с 2,8% в декабре. Розничные продажи упали в декабре на 1,2%, что является самым сильным снижением с 2009 года. Без учёта автотранспорта, продажи упали на 1,8%, а без учёта бензина и автотранспорта - на 1,4%. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло за прошлую неделю на 4 тыс. до 239 тыс. На этом фоне индекс доллара ушёл в минус на 0,15%, а фьючерсы на основные индексы сохранили рост, поскольку слабая статистика будет снижать вероятность повышения ставки ФРС. Российский рынок пока слабо реагирует на особенности американских макроэкономических данных, поскольку ждёт подробностей предложений по ограничениям для России в Сенате США. Впрочем, снижение рынка в четверг оказалось уже не столь сильным, как реакция на новости на предыдущих торгах. Поэтому предположим, что эмоциональные распродажи постепенно сойдут на нет, а уровень поддержки 2450 пунктов по индексу МосБиржи устоит", - полагает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков
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14 февраля 2019 года 15:46
"Вчера нефтяные цены преодолели сильное сопротивление в виде трехмесячного максимума и сегодня продолжили поступательно расти, обновляя данную вершину. К текущему моменту котировки Brent скорректировали рост, прибавляя 1,1% (около значения $64,3). Нефть сохраняет восходящую тенденцию, несмотря на... читать дальше
.14 февраля 2019 года 14:51
Неоднозначная статистика по китайской экономике не отражается на котировках сырьевых товаров - Julius Baer
Оперативная статистика из Китая в последнее время привлекает большое внимание рынков не только из-за торговых споров с США, но и в качестве индикатора состояния национальной экономики КНР, указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Опубликованные в четверг утром данные... читать дальше
.14 февраля 2019 года 11:23
"Нефтяные котировки в среду продолжили позитивную динамику, стартовавшую в предыдущий день. Основным драйвером роста выступили ожидания на положительный исход переговоров между США и Китаем до окончания срока перемирия 1 марта. Фьючерсы на Brent преодолели сопротивление $63 за баррель и завершили... читать дальше
.14 февраля 2019 года 10:10
"Котировки Brent растут на фоне уменьшения мирового предложения нефти. В январе страны ОПЕК сократили производство нефти на 797 тыс. барр./сут. относительно предыдущего месяца. Саудовская Аравия готова к более решительным действиям, страна может снизить добычу нефти к отметке 9,8 млн барр./сут. в... читать дальше
.14 февраля 2019 года 09:32
Американские фондовые индексы выросли в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг меняются разнонаправленно. Нефтяной рынок на азиатских торгах в четверг продолжает подъем. читать дальше
.13 февраля 2019 года 15:52
"Еврозона "порадовала" очередными слабыми показателями. В декабре промышленное производство сократилось на 0,9% против прогноза падения на 0,4%. Причем спад активности оказался максимальным со времен мирового финансового кризиса. Сам факт ухудшения индикатора не удивляет - производственная... читать дальше
.13 февраля 2019 года 14:48
"Объемы золота в резервах мировых центробанков в последние дни остаются в центре внимания рынка, - указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - Как мы отмечали накануне, покупки драгоценного металла национальными центральными банками в прошлом году оказались... читать дальше
.13 февраля 2019 года 14:20
"Накануне публикации официальной статистики по динамике индекса потребительских цен в США опросы указывают на то, что инфляция в январе составила 1,5%, - подчеркивает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Учитывая тот факт, что в декабре цены выросли в годовом выражении на 1,9%, ФРС... читать дальше
.13 февраля 2019 года 13:47
Главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко полагает, что в краткосрочной перспективе для российских и международных активов сохранится позитивная динамика, однако волатильность останется значительной и во многом будет зависеть от внешней санкционной риторики. На данный момент, как... читать дальше
.13 февраля 2019 года 11:55
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов демонстрируют рост на фоне увеличения аппетита игроков к рисковым активам и публикации данных по коммерческим запасам нефти в США от Американского института нефти (API). Согласно этим данным, опубликованным накануне, запасы сырой нефти по итогам прошлой... читать дальше
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