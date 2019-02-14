Альфа-банк ожидает курс рубля на уровне 67 руб./$1 в конце 2019г

Курс рубля составит 67 руб./$1 в конце 2019 года, считают главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова и аналитик Валерия Волгарева.

"Учитывая нестабильность счета операций с капиталом и его чувствительность к внешним новостям, оценка равновесной стоимости рубля на этот год представляется как никогда важной задачей", - говорится в обзоре Альфа-банка.

При этом в нем сообщается, что, по оценкам экспертов банка, значение равновесного курса рубля, рассчитанного исходя из доли сырьевого экспорта в ВВП РФ, сместилось с 70 руб./$1 до 65 руб./$1.

"Первый из четырех подходов, которые мы использовали для определения равновесной стоимости рубля, основывается на оценке доли сырьевого экспорта в ВВП. Исторически доля сырьевого экспорта в ВВП была очень устойчивой и с начала 2000 года в среднем составляла 16% ВВП. Таким образом, если предположить, что этот индикатор будет оставаться стабильным и в будущем, можно рассчитать курс рубля, который обеспечивает устойчивое соотношение сырьевого экспорта в ВВП. В середине 2018 года этот подход давал равновесный курс рубля на уровне 70 руб./$1 на горизонте 2019-2020 годов. Однако по итогам 2018 года сырьевой экспорт оказался лучше ожиданий, составив $262 млрд в 2018 году по сравнению с $194 млрд в 2017 году, отражая, в частности, рост физических объемов экспорта. В результате, данный подход теперь указывает на потенциал укрепления российской валюты в 2019-2020 годах до 65 руб./$1", - пишут Н.Орлова и В.Волгарева.

Аналитики отмечают, что негативные настроения превалируют на рынке.

"Рынок полностью проигнорировал улучшение счета текущих операций в России за 2018 год, то есть факт того, что профицит текущего счета достиг 7% ВВП в 2018 году, что является максимумом с 2006 года, при этом цена на нефть, балансирующая текущий счет, составила всего $39 за баррель. Не последовало и соответствующей реакции валютного рынка на решение OFAC исключить "РусАл" (MOEX: RUALR) и En+ (MOEX: ENPL) из SDN списка - ни в момент появления слухов об этом, ни 27 января, когда это произошло по факту, что в целом указывает на слабую чувствительность рынка к позитивным новостям. Кроме того, в структуре оттока капитала выросла доля транзакций, не связанных с погашением внешнего долга", - поясняют они.