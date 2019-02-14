В ближайшее время динамика фондового рынка РФ будет всецело зависеть от комментариев из США - УК "Райффайзен Капитал"

"Динамика как российского, так и зарубежных фондовых рынков сегодня, 14 февраля, заметно повторяет вчерашнюю. Иностранные индексы в большинстве своем растут на заявлениях Д.Трампа о его готовности отложить повышение импортных пошлин на 60 дней и старте нового раунда переговоров США и Китая по торговым вопросам в Пекине, в то время как российские индексы снижаются на эскалации санкционных рисков. Так, РТС сегодня падает на 2,4%, в то время как индекс МосБиржи теряет 0,6% благодаря ослаблению курса рубля на 0,7%. Мы ожидаем, что в ближайшее время динамика отечественного фондового рынка будет всецело зависеть от комментариев представителей США по ходу обсуждения антироссийских санкций. Позитивный внешний новостной фон при этом, безусловно, сдержит распродажи, однако, скорее всего, в экспортно ориентированных отраслях", - отмечает старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова.