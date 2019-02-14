Нефть сохраняет восходящую тенденцию - БКС

"Вчера нефтяные цены преодолели сильное сопротивление в виде трехмесячного максимума и сегодня продолжили поступательно расти, обновляя данную вершину. К текущему моменту котировки Brent скорректировали рост, прибавляя 1,1% (около значения $64,3). Нефть сохраняет восходящую тенденцию, несмотря на негативные данные Минэнерго США, а также ожидания Международного энергетического агентства, отраженные во вчерашнем ежемесячном докладе, согласно которым в 2019 г. глобальный нефтяной спрос будет с трудом догонять растущее предложение даже с учетом сокращения добычи странами ОПЕК+ и перебоями в поставках из Ирана и Венесуэлы. Повышению нефтяных цен способствуют ожидания заключения торговой сделки по итогам переговорного процесса между США и Китаем. Это может поддержать слабеющий сейчас рост мировой экономики, что поддержит глобальный нефтяной спрос", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.