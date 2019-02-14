На 2019 год сохраняем прогноз среднегодового курса пары доллар/рубль вблизи отметки 65 - "Открытие Брокер"

"Сейчас в курс доллара заложены повышенные риски. В частности, санкционный дисконт может доходить до 6 руб. по паре USD/RUB. Таким образом, в случае принятия санкций мы не ожидаем существенного влияния на рынок. На 2019 год мы сохраняем прогноз среднегодового курса пары доллар/рубль вблизи отметки 65. Несмотря на ужесточение "бюджетного правила", котировки рубля должно будет поддержать снижение глобальных рисков, а по-прежнему ожидаемое нами во второй половине 2019 года снижение ключевой ставки может поддержать спрос на рубли в рамках "кэрри-трейд", - полагает аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.