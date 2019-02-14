.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / На 2019 год сохраняем прогноз среднегодового курса пары доллар/рубль вблизи отметки 65 - "Открытие Брокер"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
14 февраля 2019 года 15:30
На 2019 год сохраняем прогноз среднегодового курса пары доллар/рубль вблизи отметки 65 - "Открытие Брокер"
"Сейчас в курс доллара заложены повышенные риски. В частности, санкционный дисконт может доходить до 6 руб. по паре USD/RUB. Таким образом, в случае принятия санкций мы не ожидаем существенного влияния на рынок. На 2019 год мы сохраняем прогноз среднегодового курса пары доллар/рубль вблизи отметки 65. Несмотря на ужесточение "бюджетного правила", котировки рубля должно будет поддержать снижение глобальных рисков, а по-прежнему ожидаемое нами во второй половине 2019 года снижение ключевой ставки может поддержать спрос на рубли в рамках "кэрри-трейд", - полагает аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.
.
14 февраля 2019 года 15:46
"Вчера нефтяные цены преодолели сильное сопротивление в виде трехмесячного максимума и сегодня продолжили поступательно расти, обновляя данную вершину. К текущему моменту котировки Brent скорректировали рост, прибавляя 1,1% (около значения $64,3). Нефть сохраняет восходящую тенденцию, несмотря на... читать дальше
.14 февраля 2019 года 14:51
Неоднозначная статистика по китайской экономике не отражается на котировках сырьевых товаров - Julius Baer
Оперативная статистика из Китая в последнее время привлекает большое внимание рынков не только из-за торговых споров с США, но и в качестве индикатора состояния национальной экономики КНР, указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Опубликованные в четверг утром данные... читать дальше
.14 февраля 2019 года 11:23
"Нефтяные котировки в среду продолжили позитивную динамику, стартовавшую в предыдущий день. Основным драйвером роста выступили ожидания на положительный исход переговоров между США и Китаем до окончания срока перемирия 1 марта. Фьючерсы на Brent преодолели сопротивление $63 за баррель и завершили... читать дальше
.14 февраля 2019 года 10:10
"Котировки Brent растут на фоне уменьшения мирового предложения нефти. В январе страны ОПЕК сократили производство нефти на 797 тыс. барр./сут. относительно предыдущего месяца. Саудовская Аравия готова к более решительным действиям, страна может снизить добычу нефти к отметке 9,8 млн барр./сут. в... читать дальше
.14 февраля 2019 года 09:32
Американские фондовые индексы выросли в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг меняются разнонаправленно. Нефтяной рынок на азиатских торгах в четверг продолжает подъем. читать дальше
.13 февраля 2019 года 15:52
"Еврозона "порадовала" очередными слабыми показателями. В декабре промышленное производство сократилось на 0,9% против прогноза падения на 0,4%. Причем спад активности оказался максимальным со времен мирового финансового кризиса. Сам факт ухудшения индикатора не удивляет - производственная... читать дальше
.13 февраля 2019 года 14:48
"Объемы золота в резервах мировых центробанков в последние дни остаются в центре внимания рынка, - указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - Как мы отмечали накануне, покупки драгоценного металла национальными центральными банками в прошлом году оказались... читать дальше
.13 февраля 2019 года 14:20
"Накануне публикации официальной статистики по динамике индекса потребительских цен в США опросы указывают на то, что инфляция в январе составила 1,5%, - подчеркивает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Учитывая тот факт, что в декабре цены выросли в годовом выражении на 1,9%, ФРС... читать дальше
.13 февраля 2019 года 13:47
Главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко полагает, что в краткосрочной перспективе для российских и международных активов сохранится позитивная динамика, однако волатильность останется значительной и во многом будет зависеть от внешней санкционной риторики. На данный момент, как... читать дальше
.13 февраля 2019 года 11:55
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов демонстрируют рост на фоне увеличения аппетита игроков к рисковым активам и публикации данных по коммерческим запасам нефти в США от Американского института нефти (API). Согласно этим данным, опубликованным накануне, запасы сырой нефти по итогам прошлой... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.