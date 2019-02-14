Факт достижения краткосрочных поддержек может способствовать некоторой коррекции фондовых индексов наверх - ИК "Велес Капитал"

"Фондовые индексы РФ и рубль в первой половине дня снизились, сконцентрировавшись на внутренних факторах и санкционной угрозе. Индексы МосБиржи и РТС при этом опустились к обозначенным нами целям падения (1155 и 2450 пунктов), образовав существенные "гэпы". Сам факт достижения краткосрочных поддержек может способствовать некоторой коррекции наверх в ближайшие день-два, но лишь в том случае, если не поступят новости о принятии санкций или подробности по этому вопросу", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.