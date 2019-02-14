Умеренная инфляция - не гарантия сохранения ставки - Райффайзенбанк

"По нашим оценкам, исходя из недельных данных по инфляции (0,1 н./н.), ее годовое значение осталось на уровне 5% г./г. В динамике базовых компонент с начала февраля не наметилось ускорения, из чего можно сделать вывод, что отложенный эффект от НДС пока не появился, в то время как рост тарифов (который дал заметный вклад в январе) прекратился. Для монетарной политики динамика инфляции - безусловно, приятный сюрприз. В своем недавнем обзоре ЦБ отметил, что в январе инфляция оказалась на нижней границе ожидавшегося регулятором диапазона. Конечно, риск того, что эффект от повышения НДС окажется отложенным (т.е. будет проявляться в феврале-марте), сохраняется, но остается невысоким. Впрочем, сейчас все большую важность приобретают внешние риски и, прежде всего, повторное внесение на рассмотрение в Конгресс проекта об ужесточении санкций против РФ. Согласно информации в СМИ, этот законопроект может содержать даже более жесткие меры (чем те, что были в прошлой версии законопроекта). Предполагается, что санкции могут быть введены против российского госдолга, ряда банков и энергетических проектов РФ. Пока законопроект не опубликован, достаточно сложно оценить, насколько болезненными новые санкции могут быть для российской экономики и рынка, однако, как минимум, это может усилить отток капитала и давление на рубль (на новостях рубль уже подешевел к доллару почти на 1 рубль до 66,8). В этой связи вероятность повышения ключевой ставки ЦБ в ближайшей перспективе значительно увеличивается", - отмечают в Райффайзенбанке.