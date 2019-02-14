Как только российский рынок "переварит" очередную порцию санкционного негатива, возможна коррекция доллара в диапазон 66,0-66,5 руб. - ИК "Велес Капитал"

"В четверг рубль остается под давлением усилившейся санкционной риторики и по состоянию на 12:00 уступал порядка 0,5% в паре с долларом, - констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. К полудню пара торговалась в районе 66,84 руб., что являлось новым минимумом для рубля с 16 января текущего года. Резкое ослабление отечественной валюты со вчерашнего вечера (еще в начале вечерней сессии в среду пара доллар/рубль торговалась почти на рубль дешевле по сравнению с дневными уровнями в четверг) в очередной раз продемонстрировало сильную зависимость российского рынка от факторов геополитического характера. При ухудшении геополитического фона и усилении санкционной риторики инвесторы на внутреннем рынке перестают воспринимать какие-либо другие экономические и фундаментальные факторы, руководствуясь исключительно санкционными угрозами".

Впрочем, другие валюты на развивающихся рынках чувствуют себя также не вполне уверенно, отмечает эксперт ИК. Так, потери южноафриканского рэнда к 12:00 в четверг даже превосходили потери рубля (-0,6%), турецкая лира теряла порядка 0,4%, индийская рупия - 0,3%. Тревожные настроения инвесторов на развивающихся рынках по-прежнему связаны с ожиданиями по торговым переговорам между представителями США и Китая. В настоящее время в Пекине проходит очередной раунд переговоров, однако для заключения "мирного" соглашения по-прежнему необходима договоренность между лидерами двух стран.

"В ближайшее время внутренний валютный рынок будет ориентироваться исключительно на новости по санкционной тематике, - прогнозирует специалист ИК "Велес Капитал". - Не исключено, что даже если пока данная тематика не получит продолжения, покупки валюты на какое-то время продолжатся по инерции, и участники рынка протестируют отметку в 67 руб. Впрочем, как только российский рынок "переварит" очередную порцию санкционного негатива, можно ожидать коррекции доллара в диапазон 66,0-66,5 руб. При этом на внутреннем рынке геополитические факторы на какое-то время отодвинут на второй план влияние фактора торговых переговоров на мировых площадках".