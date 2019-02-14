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14 февраля 2019 года 11:42
Сегодня курс рубля частично отыграл потери, укрепившись до 66.40-66.50/USD - РФПИ
"В среду давление на основные ЕМ валюты со стороны доллара возобновилось, более 2/3 из их списка в терминале Bloomberg показали снижение. Рост наблюдался лишь по ряду азиатских валют. Рубль в течение локальной сессии медленно укреплялся к USD и EUR. Но все вновь изменилось поздно вечером, и вновь на новостях о вынесении на обсуждение в США законопроекта о дополнительных ограничениях против РФ, включая банковский сектор, госдолг, газовые проекты, активы частных лиц и компаний и др. На этих новостях рубль резко ослаб с 65.80 до 66.65/USD в вечерние часы, когда локальных участников на рынке было уже мало. Сегодня курс рубля частично отыграл потери, укрепившись до 66.40-66.50/USD, но неопределенность относительно этого "бинарного" риска будет, несомненно, оказывать влияние на отношение инвесторов и компаний к рублю. "Позитивом" для рубля, если так можно выразиться в текущих условиях, является тот факт, что реакция пока не выглядит драматичной, частично в курсе уже заложена премия за соответствующий риск (по нашим оценкам, при текущих рыночных параметрах он мог бы стоить 60-62/USD), объемы вложений нерезидентов в российские активы уже ниже, чем в 1П18, да и власти/ЦБ, вероятно, приготовились к более серьезным ограничениям и готовы реагировать на эти вызовы, о чем сегодня уже заявлено. Поэтому для экономистов вопрос лишь в том, как сильно и как долго рубль может подстраиваться к новым внешним условиям, если они произойдут", - указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.
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14 февраля 2019 года 15:46
"Вчера нефтяные цены преодолели сильное сопротивление в виде трехмесячного максимума и сегодня продолжили поступательно расти, обновляя данную вершину. К текущему моменту котировки Brent скорректировали рост, прибавляя 1,1% (около значения $64,3). Нефть сохраняет восходящую тенденцию, несмотря на... читать дальше
.14 февраля 2019 года 14:51
Неоднозначная статистика по китайской экономике не отражается на котировках сырьевых товаров - Julius Baer
Оперативная статистика из Китая в последнее время привлекает большое внимание рынков не только из-за торговых споров с США, но и в качестве индикатора состояния национальной экономики КНР, указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Опубликованные в четверг утром данные... читать дальше
.14 февраля 2019 года 11:23
"Нефтяные котировки в среду продолжили позитивную динамику, стартовавшую в предыдущий день. Основным драйвером роста выступили ожидания на положительный исход переговоров между США и Китаем до окончания срока перемирия 1 марта. Фьючерсы на Brent преодолели сопротивление $63 за баррель и завершили... читать дальше
.14 февраля 2019 года 10:10
"Котировки Brent растут на фоне уменьшения мирового предложения нефти. В январе страны ОПЕК сократили производство нефти на 797 тыс. барр./сут. относительно предыдущего месяца. Саудовская Аравия готова к более решительным действиям, страна может снизить добычу нефти к отметке 9,8 млн барр./сут. в... читать дальше
.14 февраля 2019 года 09:32
Американские фондовые индексы выросли в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг меняются разнонаправленно. Нефтяной рынок на азиатских торгах в четверг продолжает подъем. читать дальше
.13 февраля 2019 года 15:52
"Еврозона "порадовала" очередными слабыми показателями. В декабре промышленное производство сократилось на 0,9% против прогноза падения на 0,4%. Причем спад активности оказался максимальным со времен мирового финансового кризиса. Сам факт ухудшения индикатора не удивляет - производственная... читать дальше
.13 февраля 2019 года 14:48
"Объемы золота в резервах мировых центробанков в последние дни остаются в центре внимания рынка, - указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - Как мы отмечали накануне, покупки драгоценного металла национальными центральными банками в прошлом году оказались... читать дальше
.13 февраля 2019 года 14:20
"Накануне публикации официальной статистики по динамике индекса потребительских цен в США опросы указывают на то, что инфляция в январе составила 1,5%, - подчеркивает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Учитывая тот факт, что в декабре цены выросли в годовом выражении на 1,9%, ФРС... читать дальше
.13 февраля 2019 года 13:47
Главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко полагает, что в краткосрочной перспективе для российских и международных активов сохранится позитивная динамика, однако волатильность останется значительной и во многом будет зависеть от внешней санкционной риторики. На данный момент, как... читать дальше
.13 февраля 2019 года 11:55
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов демонстрируют рост на фоне увеличения аппетита игроков к рисковым активам и публикации данных по коммерческим запасам нефти в США от Американского института нефти (API). Согласно этим данным, опубликованным накануне, запасы сырой нефти по итогам прошлой... читать дальше
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