Сегодня курс рубля частично отыграл потери, укрепившись до 66.40-66.50/USD - РФПИ

"В среду давление на основные ЕМ валюты со стороны доллара возобновилось, более 2/3 из их списка в терминале Bloomberg показали снижение. Рост наблюдался лишь по ряду азиатских валют. Рубль в течение локальной сессии медленно укреплялся к USD и EUR. Но все вновь изменилось поздно вечером, и вновь на новостях о вынесении на обсуждение в США законопроекта о дополнительных ограничениях против РФ, включая банковский сектор, госдолг, газовые проекты, активы частных лиц и компаний и др. На этих новостях рубль резко ослаб с 65.80 до 66.65/USD в вечерние часы, когда локальных участников на рынке было уже мало. Сегодня курс рубля частично отыграл потери, укрепившись до 66.40-66.50/USD, но неопределенность относительно этого "бинарного" риска будет, несомненно, оказывать влияние на отношение инвесторов и компаний к рублю. "Позитивом" для рубля, если так можно выразиться в текущих условиях, является тот факт, что реакция пока не выглядит драматичной, частично в курсе уже заложена премия за соответствующий риск (по нашим оценкам, при текущих рыночных параметрах он мог бы стоить 60-62/USD), объемы вложений нерезидентов в российские активы уже ниже, чем в 1П18, да и власти/ЦБ, вероятно, приготовились к более серьезным ограничениям и готовы реагировать на эти вызовы, о чем сегодня уже заявлено. Поэтому для экономистов вопрос лишь в том, как сильно и как долго рубль может подстраиваться к новым внешним условиям, если они произойдут", - указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.