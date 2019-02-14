Краткосрочной целью роста Brent выступает отметка $65 - БКС

"Нефтяные котировки в среду продолжили позитивную динамику, стартовавшую в предыдущий день. Основным драйвером роста выступили ожидания на положительный исход переговоров между США и Китаем до окончания срока перемирия 1 марта. Фьючерсы на Brent преодолели сопротивление $63 за баррель и завершили день на более высоких позициях. Краткосрочной целью роста выступает отметка $65 и далее возможно постепенное движение в район $68,5-69 за баррель. При этом стоит отметить, что сорт WTI из прежней проторговки пока не вышел. Спред между сортами расширился до $9,77. При этом еще на прошлой неделе он был на минимуме 2019 г. - около $7,1 за баррель. На американский "бенчмарк" оказывают давление экстремально высокие объемы запасов нефти, а также перспективы возможного роста поставок из Венесуэлы в случае победы оппозиции в стране. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки Brent торгуются с ростом на 0,28% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.