Сегмент ОФЗ вполне может перейти в режим консолидации/коррекции на ближайшие сессии - Росбанк

"Дебютные аукционы Минфина в новом формате оставили противоречивое впечатление. Открытие торгов в сегменте ОФЗ вчера выдалось довольно слабым, доходности прибавляли 1-3 бп еще до аукционов. Несмотря на это, Министерство финансов решило на первом аукционе 5-летней 26223 удовлетворить заявки в рекордном для локального размещения отдельно взятой бумаги объеме 38,1 млрд руб. и с премией по доходности в 7 бп относительно закрытия вторника (по цене отсечки). Это напугало участников рынка, которые на втором аукционе затребовали еще большую премию при размещении более длинной, 10-летней 26224, как следствие, разместить удалось лишь бумаги объемом 3,9 млрд руб. (аналогичная премия в 7 бп). Мы можем понять ту логику, которой вчера следовало Министерство финансов, однако несколько удивлены тяжеловесностью подхода ведомства. Действительно, мы ожидали, что акцент будет сделан на размещении более короткой бумаги, особенно с учетом "якорных" заявок от 1 млрд руб. (в сумме 24,3 млрд руб., или 64% от общего объема). И все же у участников рынка был страх, что ведомство решит переплачивать для массированного наращивания долга, и вчера они получили подтверждение этому на аукционе 26223. Разумеется, мы не будем делать далеко идущих выводов из одного аукционного дня, тем более с учетом смены формата. С другой стороны, сегмент ОФЗ вполне может перейти в режим консолидации/коррекции на ближайшие сессии. В частности, давление должен испытать новый выпуск 26226 (окт.26) - один из наиболее вероятных кандидатов на первичные аукционы следующей недели", - отмечают в Росбанке.