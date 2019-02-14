Котировки Brent будут в диапазоне 63-65 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Котировки Brent растут на фоне уменьшения мирового предложения нефти. В январе страны ОПЕК сократили производство нефти на 797 тыс. барр./сут. относительно предыдущего месяца. Саудовская Аравия готова к более решительным действиям, страна может снизить добычу нефти к отметке 9,8 млн барр./сут. в марте. Котировки Brent будут находиться в диапазоне 63-65 долл./барр." - полагает специалист Промсвязьбанка Владимир Лящук.