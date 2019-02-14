Возможно дальнейшее развитие коррекции в сторону 2450 пунктов по индексу МосБиржи - "Открытие Брокер"

"Внешний фон нельзя назвать негативным. Нефть продолжает расти, а рынки Азии не повышаются, но и не демонстрируют какую-либо сильную отрицательную динамику. Сырьевые валюты существенно укрепляются против доллара США. Однако всё это почти не касается российского рынка. Начавшиеся обсуждения в американском Конгрессе законопроектов по сдерживанию России отличаются повышенной агрессивностью. Очередной проект от сенаторов Грэма и Менендеса предусматривает не только ограничения для госбанков и госдолга РФ, но также затрагивает и экспортные возможности российского СПГ. Впрочем, самым разрушительным может стать предложение члена международного комитета Сената Брэда Шермана о том, чтобы разрешить оппозиции Венесуэлы не отвечать по российским долгам. В качестве экстраполяции потом можно предложить не возвращать американские долги неугодным государствам. В любом случае пока предложения носят крайне негативный характер, что будет заставлять российский рынок "нервничать". К тому же закрытие накануне состоялось ниже 2500 пунктов по индексу МосБиржи, что предполагает дальнейшее развитие коррекции в сторону 2450 пунктов", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.