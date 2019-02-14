Ждем сегодня открытия рынка акций в более чем процентном "минусе" - Алор Брокер

"Ждем сегодня открытия рынка акций в более чем процентном "минусе". А вот дальнейшая динамика непонятна. С одной стороны, ничего серьезного не произошло - под страхом таких санкций мы живем уже полгода, и далеко не факт, что нынешнее предложение сенаторов будет принято. С другой стороны, рынок явно "перегрет", и рост идет исключительно за счет западных денег, поток которых сейчас прекратится. Поэтому строить прогнозы сегодня мы не будем - рынком будут править больше эмоции, нежели разум и технический анализ. Что касается последнего, то поддержка индексу МосБиржи располагается в районе 2450 пунктов, но, скорее всего, этот уровень будет пройден вниз уже с открытия. Между тем стоит обратить внимание на бумаги экспортеров, которые поддержит падающий рубль", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.