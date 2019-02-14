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14 февраля 2019 года 09:42
При негативном развитии событий пара доллар-рубль сегодня вполне может уйти выше отметки 67 - Алор Брокер
"Динамика рубля во многом будет зависеть от того, поддадутся ли панике иностранные держатели ОФЗ. Вчера Минфин провел довольно успешный аукцион по ОФЗ, разместив бумаги на 41,7 млрд руб. Но это было до того, как сенаторы внесли законопроект по антироссийским санкциям. При негативном развитии событий пара доллар-рубль сегодня вполне может уйти выше отметки 67", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.
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14 февраля 2019 года 15:46
"Вчера нефтяные цены преодолели сильное сопротивление в виде трехмесячного максимума и сегодня продолжили поступательно расти, обновляя данную вершину. К текущему моменту котировки Brent скорректировали рост, прибавляя 1,1% (около значения $64,3). Нефть сохраняет восходящую тенденцию, несмотря на... читать дальше
.14 февраля 2019 года 14:51
Неоднозначная статистика по китайской экономике не отражается на котировках сырьевых товаров - Julius Baer
Оперативная статистика из Китая в последнее время привлекает большое внимание рынков не только из-за торговых споров с США, но и в качестве индикатора состояния национальной экономики КНР, указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Опубликованные в четверг утром данные... читать дальше
.14 февраля 2019 года 11:23
"Нефтяные котировки в среду продолжили позитивную динамику, стартовавшую в предыдущий день. Основным драйвером роста выступили ожидания на положительный исход переговоров между США и Китаем до окончания срока перемирия 1 марта. Фьючерсы на Brent преодолели сопротивление $63 за баррель и завершили... читать дальше
.14 февраля 2019 года 10:10
"Котировки Brent растут на фоне уменьшения мирового предложения нефти. В январе страны ОПЕК сократили производство нефти на 797 тыс. барр./сут. относительно предыдущего месяца. Саудовская Аравия готова к более решительным действиям, страна может снизить добычу нефти к отметке 9,8 млн барр./сут. в... читать дальше
.14 февраля 2019 года 09:32
Американские фондовые индексы выросли в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг меняются разнонаправленно. Нефтяной рынок на азиатских торгах в четверг продолжает подъем. читать дальше
.13 февраля 2019 года 15:52
"Еврозона "порадовала" очередными слабыми показателями. В декабре промышленное производство сократилось на 0,9% против прогноза падения на 0,4%. Причем спад активности оказался максимальным со времен мирового финансового кризиса. Сам факт ухудшения индикатора не удивляет - производственная... читать дальше
.13 февраля 2019 года 14:48
"Объемы золота в резервах мировых центробанков в последние дни остаются в центре внимания рынка, - указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - Как мы отмечали накануне, покупки драгоценного металла национальными центральными банками в прошлом году оказались... читать дальше
.13 февраля 2019 года 14:20
"Накануне публикации официальной статистики по динамике индекса потребительских цен в США опросы указывают на то, что инфляция в январе составила 1,5%, - подчеркивает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Учитывая тот факт, что в декабре цены выросли в годовом выражении на 1,9%, ФРС... читать дальше
.13 февраля 2019 года 13:47
Главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко полагает, что в краткосрочной перспективе для российских и международных активов сохранится позитивная динамика, однако волатильность останется значительной и во многом будет зависеть от внешней санкционной риторики. На данный момент, как... читать дальше
.13 февраля 2019 года 11:55
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов демонстрируют рост на фоне увеличения аппетита игроков к рисковым активам и публикации данных по коммерческим запасам нефти в США от Американского института нефти (API). Согласно этим данным, опубликованным накануне, запасы сырой нефти по итогам прошлой... читать дальше
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