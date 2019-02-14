Индекс МосБиржи имеет потенциал снижения в район 2460 пунктов - Промсвязьбанк

"Что касается российского рынка акций, то вчерашнее падение, по нашему мнению, было во многом связано с фиксацией прибыли участниками рынка после того, как стало известно, что ЕС и США могут ввести санкции 18 февраля за инцидент с украинскими судами в Керченском проливе. Однако эти меры вряд ли несут серьезный характер нежели те, которые были внесены на обсуждение в Конгресс вчера вечером. Сенаторы США Л. Грэм и Р. Менендез (авторы августовского санкционного пакета, который не был рассмотрен Конгрессом) пытаются вновь провести законопроект по антироссийским санкциям, который включают запрет на инвестиции в новый российский долг, санкции на банки, проекты по добычи нефти и газа в РФ, а также на зарубежные проекты. Поводом для санкций служит якобы вмешательство Москвы в выборы в других странах и ситуация на Украине. Российский рынок сегодня будет двигаться в отрыве от мировых площадок, несмотря на позитивный внешний фон и рост цен на нефть. Индекс МосБиржи, по нашему мнению, имеет потенциал снижения в район 2460 пунктов. Санкционная тема вновь возвращается на повестку дня, сильных факторов, которые могут подтолкнуть индекс к 2500 пунктам пока нет", - комментирует ситуацию специалист Промсвязьбанка Роман Антонов.