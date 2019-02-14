Возможно резкое падение котировок ряда крупнейших компаний банковского и нефтегазового секторов - Инвестиционная палата

"Внешний фон перед открытием российского фондового рынка в четверг мы склонны охарактеризовать как сильно негативный. Появившаяся информация в СМИ о ряде шагов по усилению санкционного давления в отношении России имеет высокие шансы привести к резкому падению котировок ряда крупнейших компаний банковского и нефтегазового секторов, а также к усилению распродаж российских долговых бумаг и ослаблению национальной валюты. Стоит заметить, что новые санкции еще не были приняты, однако сам факт их анонсирования способен оказать сильное влияние на решения инвесторов", - указывает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.