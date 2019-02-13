Реакция российского рубля на новые санкции будет чисто локальной и эмоциональной - БКС

"Санкции, которые будут обсуждаться 18 февраля, касаются инцидента в Керченском проливе. Вероятнее всего, данные ограничительные меры, если хоть какие-либо из них будут введены, никаким образом не коснутся финансового рынка, российских компаний и, что ранее обсуждалось, госбанков. Вероятнее всего, реакция российского рубля будет чисто локальной и эмоциональной, в действительности к какому-либо сильному движению эти меры вряд ли приведут. Поэтому до конца февраля в целом нейтральный взгляд на рубль. Амплитуда колебаний в моменты объявления каких-либо геополитических новостей может возрастать, но в общем и целом usd/rub скорее всего может остаться в пределах 67,5-68, снизу ключевая поддержка около 65-65,5, ниже которой мы также вряд ли опустимся в ближайшее недели. Кроме того, поддержку рублю может оказать и приближающийся налоговый период", - отмечает начальник отдела экспертов по фондовому рынку БКС Брокер Василий Карпунин.