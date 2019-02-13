До конца недели курс рубля будет формироваться в диапазоне 65,5-66,7 за доллар - БКС

"Рубль может "соскользнуть" с линии рыночного позитива. Несмотря на растущую нефть, курс российской валюты к середине дня ослаблялся до уровней, близких к 65,7. В целом рыночные "аппетиты" к риску сохраняются на повышенных уровнях. Торговые переговоры между США и Китаем продолжаются - Трамп подал сигнал, что "дедлайн" по введению дополнительных пошлин Китаю 1 марта может быть перенесён на перспективу. Явного позитива от этих новостей нет, отложить пошлины, на наш взгляд, не значит отказаться от них. Однако сам факт нежелания дальнейшей эскалации торговой конфронтации с КНР со стороны Белого Дома позволяет инвесторам надеяться на продолжение переговорного процесса и появления компромисса в дальнейшем. В отношении возвращения shutdown'а в США, страхов на рынке также поубавилось - в рынок поступила информация о том, что стороны могут прийти к определённому консенсусу в виде финансирования проекта стены на границе с Мексикой, но в меньших, чем планировалось Трампом, объемах. Заметим, что негативным импульсом в рыночных настроениях можно считать очередную слабую статистику по Еврозоне. Европейское промышленное производство по итогам декабря 2018 года сократилось на 4,2% г/г. Появление все большего количества предпосылок, указывающих на продолжение ослабления европейских экономик, по нашим оценкам, играет не в пользу покупок рисковых активов. Считаем, что для рубля сейчас складывается более сложная ситуация. С одной стороны, с учетом множества фундаментальных факторов поддержки, включая растущую нефть, рубль имеет определенную привлекательность для инвесторов, которые действуют в условиях текущего risk-on на рынках. С другой стороны, наиболее существенный риск для рублёвых активов в виде санкционного давления возвращается в новостной фон по РФ. К середине недели стало известно, что США и ЕС готовы к обсуждению санкций в отношении РФ по инциденту в Керченском проливе. 18 февраля западные представители встретятся для обсуждения санкционных вопросов по Венесуэле, Ирану, Северной Корее и РФ. Мы полагаем, что эта встреча может стать отправной точкой для активизации санкционного риска на РФ в марте 2019 года. Полагаем, что данный фактор давления будет увеличивать свою силу постепенно в перспективе ближайшего месяца. С учетом вышеизложенного, полагаем, что до конца недели курс рубля будет формироваться в диапазоне 65,5-66,7 за доллар", - указывает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.