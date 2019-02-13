Остаётся открытым вопрос способности индекса МосБиржи закрыть день выше отметки 2500 пунктов - "Открытие Брокер"

"Отечественный рынок акций не участвует во всемирном оптимизме из-за рисков новых ограничений. Однако остаётся открытым вопрос способности индекса МосБиржи закрыть день выше отметки 2500 пунктов. Если этого не произойдёт, то коррекция может получить продолжение", - предупреждает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.