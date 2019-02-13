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13 февраля 2019 года 16:10
Продажи на фондовом рынке вряд ли будут иметь продолжение - ИК "ФИНАМ"
Сегодня российский фондовый рынок достаточно нервно реагирует на опубликованную в Financial Times информацию о том, что США и Евросоюз могут принять новые санкции против России в ответ на инцидент в Керченском проливе. На мой взгляд, продажи носят в основном эмоциональный характер и вряд ли будут иметь продолжение", - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.
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13 февраля 2019 года 15:52
"Еврозона "порадовала" очередными слабыми показателями. В декабре промышленное производство сократилось на 0,9% против прогноза падения на 0,4%. Причем спад активности оказался максимальным со времен мирового финансового кризиса. Сам факт ухудшения индикатора не удивляет - производственная... читать дальше
.13 февраля 2019 года 14:48
"Объемы золота в резервах мировых центробанков в последние дни остаются в центре внимания рынка, - указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - Как мы отмечали накануне, покупки драгоценного металла национальными центральными банками в прошлом году оказались... читать дальше
.13 февраля 2019 года 14:20
"Накануне публикации официальной статистики по динамике индекса потребительских цен в США опросы указывают на то, что инфляция в январе составила 1,5%, - подчеркивает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Учитывая тот факт, что в декабре цены выросли в годовом выражении на 1,9%, ФРС... читать дальше
.13 февраля 2019 года 13:47
Главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко полагает, что в краткосрочной перспективе для российских и международных активов сохранится позитивная динамика, однако волатильность останется значительной и во многом будет зависеть от внешней санкционной риторики. На данный момент, как... читать дальше
.13 февраля 2019 года 11:55
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов демонстрируют рост на фоне увеличения аппетита игроков к рисковым активам и публикации данных по коммерческим запасам нефти в США от Американского института нефти (API). Согласно этим данным, опубликованным накануне, запасы сырой нефти по итогам прошлой... читать дальше
.13 февраля 2019 года 11:10
"Внимательно смотрим за нефтью, которая в очередной раз пытается закрепиться выше верхней границы "бокового" канала на уровне 63 долларов. Вчерашний доклад ОПЕК порадовал нефтяных "быков": картель сообщил, что в январе снижение добычи нефти составило почти 0,8 млн баррелей в сутки. Но этой... читать дальше
.13 февраля 2019 года 10:33
"Цены на нефть находятся под влиянием разнонаправленных факторов. Вчера был опубликован отчет ОПЕК, в котором инвесторы увидели первые результаты соглашения о сокращении добычи нефти. Картель снизил производство нефти на 797 тыс. барр./сут. Добыча нефти уменьшилась и в странах, которые освобождены... читать дальше
.13 февраля 2019 года 10:21
"Торговая сессия вторника сложилась в исключительно положительном ключе для рынка нефти. Котировки сорта Brent устойчиво росли в течение дня до момента преодоления сопротивления $63 за баррель. Выше этой отметки покупки стали "затухать", и в результате фьючерсы немного скорректировались к... читать дальше
.13 февраля 2019 года 09:40
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в среду. Нефтяной рынок на азиатских торгах в среду продолжает подъем. читать дальше
.12 февраля 2019 года 17:40
Нефтяные цены во вторник предпринимают попытки укрепления к уровням 63$ - по мнению главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, поддержка исходит как со стороны фундаментальных показателей, так и со стороны вербальных интервенций. В рынок поступает информация о продолжении сокращения... читать дальше
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