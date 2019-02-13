.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / БКС начал анализ Qiwi с рекомендацией "покупать" для ADS компании
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
13 февраля 2019 года 15:32
БКС начал анализ Qiwi с рекомендацией "покупать" для ADS компании
(добавлен текст после 2-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" начал аналитическое покрытие Qiwi (MOEX: QIWI), сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость американских депозитарных акций (ADS) Qiwi, рассчитанная аналитиками, составляет $23 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать". "Мы считаем, что Qiwi нашла стратегию устойчивого роста для основного сегмента платежей. Кошельки Qiwi, как правило, не служат заменой банковских карт и, следовательно, только косвенно конкурируют с продуктами крупных игроков-банков. У Qiwi своя ниша - растущий сегмент онлайн-ставок, специализированные платежные решения для B2B и самозанятых", - говорится в обзоре. Как отмечают эксперты, Qiwi не выплачивала дивиденды за прошедшие полтора года, поскольку чистая прибыль инвестировалась в новые проекты: карту рассрочки "Совесть", "Точку" и Рокетбанк. В 2019 году, по оценкам аналитиков "БКС Глобал Маркетс", чистая прибыль, скорее всего, вырастет, поскольку существенного роста убытков от новых проектов не ожидается, а платежный бизнес останется в хорошей форме. Таким образом, компания планирует обсудить возможность дивидендов с первого квартала 2019 года, полагают эксперты. "Один из ключевых рисков - изменение в законодательстве. Из последних инициатив мы отмечаем возможные ограничения платы за неактивность (7% чистой выручки Qiwi). При худшем сценарии наша прогнозная цена ADS Qiwi снизится на $2 - до $21 за штуку, что остается привлекательным уровнем. Вопрос устойчивости роста и низкая прозрачность рынков операций Qiwi создают дополнительные риски. Наконец, остается неопределенность относительно доли банка "Открытие" (34%) в компании: по словам его главы, у банка нет желания продать пакет в рынок, так как это может оказать давление на котировки, однако решения пока нет. С другой стороны, в этом случае повысится ликвидность ADS Qiwi, которая в последнее время сократилась", - говорится в аналитическом материале. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS Qiwi, основанный на оценках аналитиков 5 инвестиционных банков, составляет $22,35 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $16,32 за штуку.
.
Компании упоминаемые в новости: QIWI
.
13 февраля 2019 года 15:52
"Еврозона "порадовала" очередными слабыми показателями. В декабре промышленное производство сократилось на 0,9% против прогноза падения на 0,4%. Причем спад активности оказался максимальным со времен мирового финансового кризиса. Сам факт ухудшения индикатора не удивляет - производственная... читать дальше
.13 февраля 2019 года 14:48
"Объемы золота в резервах мировых центробанков в последние дни остаются в центре внимания рынка, - указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - Как мы отмечали накануне, покупки драгоценного металла национальными центральными банками в прошлом году оказались... читать дальше
.13 февраля 2019 года 14:20
"Накануне публикации официальной статистики по динамике индекса потребительских цен в США опросы указывают на то, что инфляция в январе составила 1,5%, - подчеркивает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Учитывая тот факт, что в декабре цены выросли в годовом выражении на 1,9%, ФРС... читать дальше
.13 февраля 2019 года 13:47
Главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко полагает, что в краткосрочной перспективе для российских и международных активов сохранится позитивная динамика, однако волатильность останется значительной и во многом будет зависеть от внешней санкционной риторики. На данный момент, как... читать дальше
.13 февраля 2019 года 11:55
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов демонстрируют рост на фоне увеличения аппетита игроков к рисковым активам и публикации данных по коммерческим запасам нефти в США от Американского института нефти (API). Согласно этим данным, опубликованным накануне, запасы сырой нефти по итогам прошлой... читать дальше
.13 февраля 2019 года 11:10
"Внимательно смотрим за нефтью, которая в очередной раз пытается закрепиться выше верхней границы "бокового" канала на уровне 63 долларов. Вчерашний доклад ОПЕК порадовал нефтяных "быков": картель сообщил, что в январе снижение добычи нефти составило почти 0,8 млн баррелей в сутки. Но этой... читать дальше
.13 февраля 2019 года 10:33
"Цены на нефть находятся под влиянием разнонаправленных факторов. Вчера был опубликован отчет ОПЕК, в котором инвесторы увидели первые результаты соглашения о сокращении добычи нефти. Картель снизил производство нефти на 797 тыс. барр./сут. Добыча нефти уменьшилась и в странах, которые освобождены... читать дальше
.13 февраля 2019 года 10:21
"Торговая сессия вторника сложилась в исключительно положительном ключе для рынка нефти. Котировки сорта Brent устойчиво росли в течение дня до момента преодоления сопротивления $63 за баррель. Выше этой отметки покупки стали "затухать", и в результате фьючерсы немного скорректировались к... читать дальше
.13 февраля 2019 года 09:40
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в среду. Нефтяной рынок на азиатских торгах в среду продолжает подъем. читать дальше
.12 февраля 2019 года 17:40
Нефтяные цены во вторник предпринимают попытки укрепления к уровням 63$ - по мнению главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, поддержка исходит как со стороны фундаментальных показателей, так и со стороны вербальных интервенций. В рынок поступает информация о продолжении сокращения... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.