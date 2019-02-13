БКС начал анализ Qiwi с рекомендацией "покупать" для ADS компании

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"БКС Глобал Маркетс" начал аналитическое покрытие Qiwi (MOEX: QIWI), сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость американских депозитарных акций (ADS) Qiwi, рассчитанная аналитиками, составляет $23 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

"Мы считаем, что Qiwi нашла стратегию устойчивого роста для основного сегмента платежей. Кошельки Qiwi, как правило, не служат заменой банковских карт и, следовательно, только косвенно конкурируют с продуктами крупных игроков-банков. У Qiwi своя ниша - растущий сегмент онлайн-ставок, специализированные платежные решения для B2B и самозанятых", - говорится в обзоре.

Как отмечают эксперты, Qiwi не выплачивала дивиденды за прошедшие полтора года, поскольку чистая прибыль инвестировалась в новые проекты: карту рассрочки "Совесть", "Точку" и Рокетбанк. В 2019 году, по оценкам аналитиков "БКС Глобал Маркетс", чистая прибыль, скорее всего, вырастет, поскольку существенного роста убытков от новых проектов не ожидается, а платежный бизнес останется в хорошей форме. Таким образом, компания планирует обсудить возможность дивидендов с первого квартала 2019 года, полагают эксперты.

"Один из ключевых рисков - изменение в законодательстве. Из последних инициатив мы отмечаем возможные ограничения платы за неактивность (7% чистой выручки Qiwi). При худшем сценарии наша прогнозная цена ADS Qiwi снизится на $2 - до $21 за штуку, что остается привлекательным уровнем. Вопрос устойчивости роста и низкая прозрачность рынков операций Qiwi создают дополнительные риски. Наконец, остается неопределенность относительно доли банка "Открытие" (34%) в компании: по словам его главы, у банка нет желания продать пакет в рынок, так как это может оказать давление на котировки, однако решения пока нет. С другой стороны, в этом случае повысится ликвидность ADS Qiwi, которая в последнее время сократилась", - говорится в аналитическом материале.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS Qiwi, основанный на оценках аналитиков 5 инвестиционных банков, составляет $22,35 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $16,32 за штуку.