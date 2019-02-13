JPMorgan снизил рейтинг ADS Qiwi до "держать" и оценку на 24%

JPMorgan понизил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) Qiwi (MOEX: QIWI) с $25 до $19 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS Qiwi, основанный на оценках аналитиков 5 инвестиционных банков, составляет $22,35 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $16,32 за штуку.