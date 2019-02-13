БКС начал анализ Qiwi с рекомендацией "покупать" для ADS компании

"БКС Глобал Маркетс" начал аналитическое покрытие Qiwi (MOEX: QIWI), сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость американских депозитарных акций (ADS) Qiwi, рассчитанная аналитиками, составляет $23 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".