Рынок золота не реагирует на новости о продаже резервов Банка Италии - Julius Baer

"Объемы золота в резервах мировых центробанков в последние дни остаются в центре внимания рынка, - указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - Как мы отмечали накануне, покупки драгоценного металла национальными центральными банками в прошлом году оказались максимальными за более чем 50 лет. ЦБ развивающихся стран были наиболее активными в этом процессе, а основными мотивами были желание диверсифицировать резервы, а также политические факторы. По нашим оценкам, данный тренд продолжится в 2019 году. Тем временем, рынок золота практически не отреагировал на новости о том, что новое правительство Италии рассматривает идею продажи части своих золотых резервов для финансирования дефицита бюджета. Банк Италии обладает третьими в мире запасами драгоценного металла - 2 452 тонны, которые по текущим котировкам оцениваются в 91 млрд евро. Вместе с другими центральными банками он подписал в 2014 году Cоглашение центробанков по золоту, согласно которому золото будет оставаться важной составляющей золотовалютных резервов и подписанты не планируют продавать существенные объемы драгметалла".

До тех пор, пока Банк Италии будет сохранять запасы золота, риск продажи крупной партии будет очень низким, уверен Карстен Менке. Но если контроль над ними перейдет к правительству, что сейчас обсуждается, вероятность продажи вырастет. Тем не менее, потенциальное влияние на рынок сложно оценить без конкретных подробностей возможного объема и сроков продажи. Учитывая, что правительство хочет закрыть дефицит на уровне 2,5-3 млрд евро, необходимо будет продать 65-80 тонн. Рынок справится с подобным объемом, особенно на фоне того, что в прошлом году центральные банки купили около 650 тонн, а инвестиционный спрос превысил 1 000 тонн. Более стремительная и агрессивная продажа, например, для того, чтобы избежать увеличения НДС, окажет более заметное влияние на рынок, которое, однако, будет временным. По оценкам экспертов Julius Baer, долгосрочный рост котировок золота продолжится, так что позитивный взгляд на драгоценный металл сохраняется.