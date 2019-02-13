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13 февраля 2019 года 13:47
Спрос на риск сохранится в краткосрочной перспективе - ITI Capital
Главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко полагает, что в краткосрочной перспективе для российских и международных активов сохранится позитивная динамика, однако волатильность останется значительной и во многом будет зависеть от внешней санкционной риторики. На данный момент, как это видно по динамике акций Сбербанка и ОФЗ, нерезиденты и локальные игроки готовы брать на себя ограниченные риски. Палата представителей США перенесла запланированное на вторник, 12 февраля, первое в этом году слушание о санкциях против России в связи с инцидентом в британском Солсбери в марте 2018 г. Новость была с радостью отыграна рынками посредством покупок наиболее востребованных российских акций, таких как Сбербанк, однако не стала для них сюрпризом. И это, по мнению эксперта, не удивительно, учитывая, что нынешний приоритет администрации США - торговое соглашение с Китаем. Вчерашняя новость о том, что ЕС и США готовят санкции против России в ответ на инцидент с украинскими кораблями в Азовском море, несет минимальные риски для российских активов. Валютный рынок, закрывшись на низких объемах (после покупок валюты на $300 млн), быстро ее отыграл на сегодняшних торгах. Продолжение торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином на этой неделе увеличивает вероятность того, что США отложат повышение пошлин на китайский импорт объемом $200 млрд с нынешних 10% до 25%. Все больше участников рынка закладывают средний сценарий, который предполагает отказ от повышения пошлин и достижение временного компромисса до начала марта. Консенсус выгоден США - он обеспечит Вашингтону оптимальные условия при сохранении давления на Китай. Эксперт ITI Capital считает, что после этого палата представителей и конгресс вернутся к обсуждению ограничительных мер против России, которые, в таком случае, скорее всего, будут приняты до апреля. В этих условиях нам представляется привлекательными самые недооцененные российские активы, в том числе длинные ОФЗ , акции Сбербанка и покупка рубля. Важно также отметить непоследовательность в политике США - ранее Вашингтон не стал вводить санкции против Эр-Рияда из-за убийства в октябре 2018 г. на территории саудовского консульства в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги, поскольку такой сценарий не выгоден Белому дому. Прочие предпосылки для роста российских активов в краткосрочной перспективе: 1) Нерезиденты купили ОФЗ в январе на 55 млрд руб., что впервые с марта прошлого года привело к снижению кривой на 50-60 б.п. Мы считаем что покупки продолжатся (что позитивно для рубля), учитывая что потенциал снижения длинной кривой ОФЗ составляет как минимум 100 б.п., но ограничен премией за риск ввиду санкций. 2) Нереализованная 1 месячная доходность кэрри-трейд в рублях вернулась к уровням до введения санкций США против "Русал" в апреле. 3) В феврале и марте рубль традиционно максимально укрепляется к доллару, и для этого есть все экономические основания: резкое сокращение внешних долговых выплат в первом квартале на 40% г/г, скромные покупки валюты Минфином ($3 млрд в месяц), стабильные цены на нефть, которые поддерживают высокий уровень счета текущих операций ($12 млрд в январе) и обеспечивают приток в страну дополнительной валюты. Важно отметить, что рост рубля к доллару в январе достиг десятилетнего максимума (+5,8%). 4) Повышение суверенного рейтинга России. Искандер Луцко предполагает, что рейтинговое агентство Fitch в эту пятницу, 15 февраля, также может повысить рейтинг России - до BBB (с BBB-), поскольку еще год назад присваивало ему позитивный прогноз. Такое решение несомненно положительно повлияет на ОФЗ и российский рынок в целом. На прошлой неделе Moody's последним из ведущих международных рейтинговых агентств повысило долгосрочные суверенные рейтинги России до инвестиционного уровня (с Ba1 до Baa3). Риски: 1) В США может возобновиться шатдаун, если Дональд Трамп не согласует финансирование стены на границе с Мексикой. 2) Приближается час икс, когда станут известны параметры новых санкций против России. Продолжительность отрицательной реакции на ограничительные меры будет зависеть от того, насколько санкции ударят по рынку и спросу на российские рисковые активы.
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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России
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