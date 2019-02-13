По акциям "Роснефти" подтверждаем рекомендацию "Держать" со среднегодовым потенциалом роста 12,9% - ГК "ФИНАМ"

Эксперты ГК "ФИНАМ" актуализировали оценку акций ПАО "Роснефть" - одной из крупнейших нефтегазовых компаний полного цикла. Благодаря росту мировых цен на нефть, а также на фоне резкого снижения краткосрочных финансовых обязательств и запуска программы байбэка по акциям компании подтверждается рекомендация "Держать" со среднегодовым потенциалом роста 12,9%.

Улучшая корпоративное управление, "Роснефть" в этом году отчиталась по международным стандартам финансовой отчетности. В ней отразилась благоприятная рыночная конъюнктура прошлого года - высокие цены на нефть, ослабление рубля и рост цен на нефтепродукты.

Выручка компании увеличилась на 37% - до 8 238 млрд руб., показатель EBITDA вырос на 48,6%, достигнув 2,08 трлн руб. Чистая прибыль по МСФО в прошлом году выросла до 549 млрд руб., а свободный денежный поток - до 1 133 млрд руб. Капитальные затраты практически не изменились, составив 936 млрд руб. В 2018 году компании удалось существенно улучшить структуру обязательств. Краткосрочные займы сократились до 978 млрд руб., а долгосрочные выросли до 3 413 млрд руб. Величина чистого долга при этом сократилась на 3,6%, до 3 559 млрд руб.

По результатам 2017 года акционеры "Роснефти" получили в совокупности по 10,48 руб. на акцию. За первое полугодие 2018 года акционеры получили по 14,6 руб. на акцию. Исходя из полученной прибыли, компания может направить на дивиденды рекордные 274 млрд руб., а годовые дивиденды могут составить около 25,7 руб.

"Роснефти" удалось стабилизировать темпы роста долговой нагрузки и улучшить ее структуру в пользу долгосрочных обязательств. Без учета предоплат за будущую поставку нефти, отношение чистого долга к EBITDA удалось снизить до 1,71х (или 1,55х в пересчете на доллары). С учетом предоплат коэффициент также чуть выше 2х, что вполне комфортно для компании. Прогноз по коэффициенту EV/EBITDA, рассчитанный по компании, показывает значение ниже среднеотраслевого, что дает основание считать "Роснефть" недооцененной относительно сопоставимых предприятий мировой нефтегазовой отрасли.

"Наша итоговая прогнозная стоимость компании составила $76 942 млн, что соответствует цене одной обыкновенной акции в размере $7,3 - или 476 рублей по курсу на дату оценки. В среднесрочной перспективе мы сохраняем рекомендацию "Держать" со среднесрочным потенциалом роста 12,9%", - говорит аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Калачев.