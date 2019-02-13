Morgan Stanley снизил рейтинг акций РФ до "ниже рынка" с "на уровне рынка", сообщается в обзоре инвестбанка.

"Индекс MSCI Russia вырос с начала года на 13%. И теперь, по нашим оценкам, российский фондовый рынок является одним из самых перекупленных в регионе EEMEA", - говорится в обзоре.

Кроме того, в нем отмечается, что неопределенность в отношении возможного введения новых санкций против РФ омрачает относительно сильные макропоказатели РФ.