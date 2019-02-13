Пара доллар/рубль, вероятно, перейдет в консолидацию в диапазоне 66,5-65,5 - БКС

"В ближайшее время доллар/рубль, вероятно, перейдет в консолидацию в диапазоне 66,5-65,5. А дальнейшая динамика будет зависеть от фактически принятых ограничительных мер. Индекс доллара вчера резко скорректировался вниз, нивелировав весь рост понедельника. Индекс продемонстрировал снижение впервые после 8 сессий непрерывного роста. С одной стороны, это можно объяснить технической коррекцией, с другой, ростом "аппетита к риску" на фоне позитивных сигналов по поводу переговоров США и Китая. Значительный рост продемонстрировал канадский доллар, получивший поддержку от нефтяных цен. Нефть помогла укрепиться также норвежской валюте. Валюты EM демонстрировали рост наравне с ключевыми. Уверенное восстановление показал китайский юань. Рубль выглядел одним из самых слабых в данной группе, несмотря на опережающую динамику последних дней", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский.