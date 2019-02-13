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13 февраля 2019 года 11:55
Краткосрочным ориентиром по Brent выступает уровень $62-64/bbl - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов демонстрируют рост на фоне увеличения аппетита игроков к рисковым активам и публикации данных по коммерческим запасам нефти в США от Американского института нефти (API). Согласно этим данным, опубликованным накануне, запасы сырой нефти по итогам прошлой недели сократились почти на 1 mb, в то время как опрошенные агентством Bloomberg аналитики прогнозировали рост запасов более чем на 2.5 mb. Тем не менее, отметим, что отчёт от API традиционно предшествует официальной статистике по нефтяным запасам от Минэнерго США, публикация которой запланирована сегодня в 18.30 (мск). Если официальные данные подтвердят сокращение запасов энергоресурсов, цены на нефть сегодня могут продолжить рост. Вчера поддержку нефтяным контрактам оказала публикация отчёта ОПЕК о состоянии рынка нефти за январь 2019г. В отчёте было отмечено, что страны картеля в январе снизили добычу нефти почти на 800 tbd в рамках выполнения декабрьского соглашения ОПЕК+, что является позитивным сигналом для рынка. Тем не менее, организация незначительно снизила прогноз по росту спроса на нефть в 2019г., отметив сохраняющиеся риски замедления глобального экономического роста. Кроме того, вчера вечером был опубликован ежемесячный отчёт от Минэнерго США, в котором ведомство повысило прогноз добычи американской нефти в 2019г. более чем на 2.5% (до 12.4 mbd). Таким образом, в среднесрочной перспективе на нефтяные контракты будут оказывать давление сохраняющиеся риски замедления мирового экономического роста и высокой добычи сырья в США. Краткосрочные ориентиры по Brent $62-64/bbl", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".
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